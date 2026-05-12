Peter Jackson recibirá la Palma de Oro de honor de Cannes de mano de un actor de “El señor de los anillos”

Elijah Wood entregará la Palma de Oro de honor a Peter Jackson en la ceremonia de apertura del Festival de Cannes 2026

Elijah Wood, el intérprete de Frodo, protagonista de la saga The Lord of the Rings (El señor de los anillos), dirigida por Peter Jackson, será el encargado de entregar, este lunes, la Palma de Oro de honor del 79.° Festival de Cannes al realizador neozelandés.

Era uno de los secretos de esta edición y ha sido desvelado por la corporación pública France Télévisions, encargada de las retransmisiones de Cannes.

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La entrega de la primera Palma de Oro de honor de esta edición –la segunda será para Barbra Streisand– se celebrará durante la ceremonia de apertura del festival. Y este miércoles, el realizador tendrá una cita con el público en una de las habituales charlas que Cannes organiza con grandes figuras del cine.

“Será uno de los mayores momentos de mi carrera. Cannes ha desempeñado un papel decisivo en mi carrera de cineasta”, dijo el director cuando se anunció que recibiría este reconocimiento en Cannes, al que acudió por primera vez con su ópera prima, Bad taste (Mal gusto) en 1988.

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La saga 'El señor de los anillos', dirigida por Peter Jackson, recaudó 3.000 millones de dólares y consiguió 17 premios Oscar

Jackson “ha marcado un antes y un después” en el cine, con “la desmesura como marca de fábrica y su arte total de la diversión particularmente ambicioso”, señaló el festival cuando anunció el galardón.

Cannes destacó los “virajes decisivos” que ha ido dando Jackson en su carrera como realizador, productor y guionista y afirmó que con su trilogía de El señor de los anillos, iniciada en 2001, “revolucionó en la gran pantalla la manera de fabricar imágenes, crear universos y contar historias”.

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Fue en Cannes donde se pudieron ver por vez primera las imágenes del filme. Apenas 26 minutos, siete meses antes del estreno oficial, que impactaron a los periodistas que pudieron ver el adelanto.

El señor de los anillos se convirtió en un enorme éxito internacional, recaudó 868 millones de dólares, solo superada aquel año por la primera entrega de Harry Potter (974 millones).

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Peter Jackson recibirá la primera Palma de Oro honorífica de la 79.ª edición del Festival de Cannes por su impacto en la historia del cine

La trilogía consiguió un total de 17 Oscar, 11 de ellos para la tercera película, que igualó así el récord de estatuillas que estaba en poder den Ben Hur (1959) y Titanic (1997). Y, con 3.000 millones de dólares en ingresos, es la octava saga más rentable de la historia.

Jackson firmó después la nueva versión de King Kong (2005), antes de regresar al universo de Tolkien con otra trilogía, la de The Hobbit (El hobbit) entre 2012 y 2014.

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En los últimos años ha realizado documentales como They Shall Not Grow Old (Ellos no envejecerán, 2018), sobre la Primera Guerra Mundial, o la miniserie The Beatles: Get back (2021).

Jackson sucederá en la Palma de Oro honorífica a nombres como Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep o Robert de Niro, que lo recibió el año pasado.

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Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Carlos Ortega, Reuters/ Yuriko Nakao/ archivo y Reuters/ Gonzalo Fuentes.

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