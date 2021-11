Arteba: optimismo de los galeristas tras el primer día

Obras de Hernán Salamanco en Smart Gallery

Ya comenzó. Arteba inició la feria de su 30 aniversario con una pre-inauguración de la participaron artistas, coleccionistas, directores de museos y otros referentes de la cultura. A la espera de la apertura de sus puertas para el público general a partir del viernes en Arenas Studios, La Boca, su nueva sede, el primer día tuvo una convocatoria vibrante y en las galerías ya se empezaron a hablar de las primeras ventas. Creen que se producirán muchas más.

Infobae Cultura dialogó con diferentes galeristas con propuestas disímiles, desde aquellos que participaron de todas las ediciones a los debutantes, para conocer cuáles son sus expectativas y cómo analizan el cambio de sede y la nueva propuesta del encuentro del arte más importante del país.

Los artistas Sonia Rey y Gabriel Chaile en NVS

De la feria participan más de 300 artistas en 59 galerías, distribuidos en tres pabellones de galerías y proyectos artísticos. Arenas I, II y III, más Factor Studio, donde se encuentran los espacios emergentes.

En Arenas I y II se localizan las galerías con artistas más establecidos en la escena, entre ellos Roldán Moderno, en el stand 14, que participa de arteba desde el 2003, y que lleva una propuesta plena de históricos, como Antonio Berni, Emilio Pettoruti, Juan Del Prete, Nicolás García Uriburu, Julio Le Parc, Rómulo Macció, Antonio Seguí, Yente y Pablo Suárez, por nombrar algunos.

“Las expectativas son muy altas. Fue un año muy duro para el país pero a Roldán le fue excelente. Tenemos obras de calidad premium, es decir lo que los coleccionistas argentinos están buscando, reserva de valor”, dijo Sebastián Boccazzi, director del espacio del barrio de Retiro.

Y agregó: “Los maestros modernos son quienes sentaron la base del arte contemporáneo, quienes marcaron el cambio de paradigma en la historia de la pintura argentina. En nuestro stand les damos mucha importancia a todos ellos. Creemos que va a ser un stand de referencia, y a quienes les gusta ver arte moderno con piezas de museo va a poder venir y verlas”.

De fondo Le Parc y Del Prete en Roldán Moderno

Con respecto a los cambios, Boccazzi sostuvo que arteba se “amoldó a la situación actual y me parece que es una buena idea. Siempre ha innovado en estos treinta años, vamos a ver cómo es la respuesta del público”.

Nahuel Ortíz Vidal, director de Barro, consideró que “el público de arteba siempre reaccionó positivamente en años difíciles y coyunturales. En tiempos de crisis comprar Arte es una buena opción”.

Con artistas como Nicola Costantino, Alejandra Seeber, Gabriel Chaile, Lolo y Lauti, Marcelo Pombo y Matías Duville, entre otros, desde el espacio de La Boca consideraron que “cambiar de lugar puede ser saludable para una nueva etapa”, pero que “lo importante son los artistas y sus propuestas más que dónde se celebre la Feria”.

El espacio de Barro (Santiago Orti)

En Arenas II, se encuentra Ruth Benzacar otra galería histórica, de las pocas que participó de cada una de las ediciones: “Para mí es como parte de la vida de la galería y parte de la vida del arte en esta ciudad. No entiendo cómo ser de otra manera. Me parece que arteba es un evento que nos ha sumado, nos aporta, nos enriquece, nos amplía el público y el mercado. Esa es la función más importante para los galeristas, que somos los que le damos el contenido al trabajo”, comentó Orly Benzacar.

Para la galerista de segunda generación, las “expectativas son altísimas”. “La pandemia pegó muy, muy duro en nuestro sector. Entonces, creo que hay mucha necesidad de que esto se agilice, que el mercado empiece a moverse activamente de nuevo. Yo vine con con obras de muy buena calidad, obras inéditas, con sorpresas, como subiendo la vara, lo más posible. Espero que salga bien”. En ese sentido, en el stand xx, el espacio presenta trabajos de Eduardo Basualdo, Flavia Da Rin, Luciana Lamothe, Jorge Macchi, Florencia Rodriguez Giles, Tomás Saraceno y Pablo Siquier.

Ruth Benzacar

Con respecto a los cambios, para Benzacar todavía es temprano para sacar conclusiones, pero no tiene dudas que el público especializado acudirá a la cita. “La locación la conocíamos porque se hizo un arteBA focus. No me disgusta. Me parece que está bien, que es un lugar posible, aunque me parece un poco complejo para albergar a todos porque es medio laberíntico, pero tiene algo de entretenido eso también. Me parece que conclusiones vamos a esperar a ver cómo resulta. Nosotros sabemos que el público interesado y comprador viene a donde sea; el tema es que si la expectativa es la taquilla, la cantidad de gente, probablemente acá no sea el lugar adecuado porque hay muy mala conexión, no hay transporte público y no es fácil llegar. Pero bueno, también hay que preguntarle arteba. Para nosotros está bien porque ese público que es el que hoy nos interesa es el que moviliza el mercado sabemos que va a venir a donde sea. Ese otro público, que también nos interesa porque nos abre el panorama, lo veo más complicado”, finalizó.

También en este pabellón, Smart Gallery celebra su debut en la gran feria. “Participar de arteba tiene que ver con el cambio de estrategia que debimos tomar tras la pandemia, que es la inserción de la galería en la escena local, y para eso la feria es una oportunidad fundamental para cumplir ese objetivo. Creemos que el público lo tomará con la sensación de reencuentro y de principios del final de esta época de aislamiento”, dijo su directora Mariela Mayorga.

Obras de Andrés Sobrino en Smart Gallery

En el Stand 4, la galería de Retiro presenta las producciones más recientes de Natalia Cacchiarelli, Valeria Maculán, Verónica Romano, Juan Astica, Hernán Paganini, Hernán Salamanco y Andrés Sobrino.

“Estamos ansiosos de ver cómo las nuevas iniciativas de la feria repercuten en el público en términos tanto simbólicos como comerciales, y por esto sentimos incertidumbre tanto como entusiasmo. Los cambios fueron de adaptación a una nueva realidad, y creemos importante asumirnos como un equipo que encara esta nueva etapa como un ensayo que nos ayudará a empujar hacia adelante la siempre tan apasionante escena del arte contemporáneo argentino”, sumó.

En el tercer pabellón, Quimera Galería presenta una serie de trabajos de Valentina Ansaldi, Cartón Pintado, Franco Fasoli y Ana Clara Soler, en el Stand 3. Para su director, Gabriel Bitterman, se mostró “muy entusiasmado de participar y poder reencontrarse después de dos años de pandemia”.

Carton Pintado y Ana Clara Soler, en Quimera Galería

“Es una gran alegría que la escena artística argentina vuelva a tener estos espacios presenciales de difusión y encuentro. El nuevo emplazamiento para la feria nos parece que está buenísimo. Tenemos muchas expectativas con la feria en el Arenas Studio y que se abra cada vez más a nuevas propuestas” comentó, en la que será la tercera participación del establecimiento de Palermo en arteba.

Esta edición arteba, tiene por primera vez en su historia una programación artística en el espacio público, que se extiende a través del Paseo de las Artes Pedro de Mendoza, con diversas propuestas, con performances, música en vivo, y una Tienda de objetos de artistas, y que llega hasta la Usina del Arte, donde también con entrada gratuita, se desarrollará el Programa de charlas Andreani.

Fotos: Gustavo Gavotti

*arteba, en Arenas Studios, Av. Don Pedro de Mendoza 965, La Boca. De viernes a domingos, de 12:00 a 20:00. Entrada general: $600. Estudiantes y jubilados: $300. Click aquí para hacer su reserva





SEGUIR LEYENDO