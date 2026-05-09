Último fin de semana de la Feria del Libro: 5 recomendaciones para elegir buena literatura infantil

La Feria del Libro de Buenos Aires cierra su edición 2026 con múltiples propuestas editoriales para toda la familia

Se termina la Feria del Libro, pero no las ganas de leer ni de seguir conociendo nuevos proyectos editoriales, autores y joyitas. Durante este fin de semana, además, entra en vigencia el Programa Libro% 2026 de Conabip, en la que las bibliotecas populares asociadas al programa se ven beneficiadas con descuentos y bonificaciones. En estas recomendaciones para hojear, conocer y comprar libros para los más chicos, se incluyen propuestas con compromiso; cajas aniversario; autores y personajes conocidos, y las primeras novelas para los chicos que empiezan a dejar de serlo…

Con compromiso

No es función de la literatura la prescripción ni la moraleja –a no ser que se trate de una fábula–, pero se agradecen los libros en los que se trasluce una profundidad que solo se logra desde el arte y sin intención forzada. Existen proyectos que apuestan por acercar textos e ilustraciones que van más allá, como es el caso de Muchas nueces –parte del colectivo Typeo– que la encuentran en el stand 2018, del pabellón amarillo).Entre las novedades para esta edición, encontrarán Nanai: Un cuento sobre el encierro, de Melocotón y Muertecita, que no solo acerca al universo de lo gráfico, sino que también brinda la posibilidad de hablar de otras historias que en la literatura para chicos cuesta encontrar. En la línea gráfica, pero para más grandes, se presenta la edición aniversario de Sereno, “un superhéroe fuera de lo común”, de Luciano Vecchio. Y para los más chicos, la editorial presenta su segundo libro en tapa dura, ¿Querés jugar?, de Natasha Dyszel, en el que chicos y chicas dan rienda suelta a sus aventuras más divertidas.

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Como yapa, en este apartado, incluyo una mención a la edición de El Principito de Antoine de Saint Exupery del nuevo sello de editorial Urano para las infancias (stand 835, del pabellón verde), Little Rex, que de novedoso tiene el uso de tipografía accesible y actividades para chicos y adultos.

Aniversario y ecología

La Brujita de Papel (stand 720 del pabellón azul) cumplió veinte años, y como están de festejo, sacaron dos cajas aniversario. Una es la del longseller Palabra semilla, de Magela de Marco y Caru Grossi, que incluye mandala, stickers y una flor para armar en origami, y la otra es de Hipo, personaje creado por Pablo Bernasconi. Esta caja, llamada Hipo tres veces no incluye los libros Hipo no nada; Hipo no duerme; Hipo no escucha.

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La colección Hipo tres veces presenta las historias de Hipo de Pablo Bernasconi en una propuesta exclusiva para coleccionistas

En el mismo stand, además de en Riverside, del 817 del pabellón verde, podrán descubrir la editorial laleliloluz, que posee un perfil más filosófico y más reflexivo para los chicos. Su novedad es Uy, no, de Lil Roos y María Elina. Se puede conseguir la versión en audiolibro y también en lengua de señas.

La novedad "Uy, no", de Lil Roos y María Elina, se lanza en formato impreso, audiolibro y en lengua de señas

¿Dato interesante? El papel de los libros está certificado por encontrarse bajo las normas de reciclado.

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De preguntas y dudas

En esta sección, ambos de la misma editorial van dos volúmenes publicados por Siglo XXI (stand 831/2, pabellón verde), en la colección a cargo de Laura Leibiker Siglo para chicos. Uno es nacional, el otro, francés. Por un lado, No me sale, de la artista todoterreno Magdalena Fleitas e ilustrado por Mey, que narra la historia de Manuel, un nene que sabe hacer mil cosas, pero que le cuesta escribir. Y de la mano de Laurent Rivelaygue y Olivier Tallec llegan los Quienqué, un grupo de amigos con personalidades muy curiosas. En esta aventura todo empieza porque Petunia, una de las niñas del grupo tiene que escribir un cuento para el colegio, y a partir de ahí, todo será desopilante. Ya se consigue una nueva entrega, A descubrir con los QuiénQué ¿Quién?

Dejando la infancia

Para ir cerrando este listado, van cuatro novelas para todos los gustos y para aquellos chicos y chicas que transitan la pubertad y los convocan libros más extensos, con otras tramas y que responden a otras inquietudes.Kiara Frost: un campamento inolvidable, escrito por Patricia Strauch, e ilustrado por Laura Aguerrebehre, lo consiguen en V&R (stand 1025, del pabellón verde). Unas vacaciones en un campamento en el que tenés que convivir con desconocidos cuando no sos fan del aire libre ni de socializar, ¿qué puede salir mal? ¿Y si lo inesperado no es tan malo?

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En el pabellón azul, en el stand 602, de la Provincia de Buenos Aires, la editorial Ediciones Bonaerenses tiene un catálogo maravilloso por descubrir, de autores nacidos en la provincia. En esta recomendación va Lucio y Fati en la Vuelta de Obligado, de María Florencia Vaccari e ilustrado por Mariana Ardanaz, una historia que a partir de un trabajo escolar se enmarca en ese suceso histórico y en preguntas acerca de, por ejemplo, cómo se construye la patria. Una novela que atrapa de principio a fin. Recomiendo, además, detenerse en todo el catálogo.

"Lucio y Fati en la Vuelta de Obligado" relata una aventura escolar que invita a reflexionar sobre historia argentina y el concepto de patria

En el stand 1023 del pabellón verde, los espera Un piano para Fidel, de Cecilia Di Genaro e ilustrado por Flora Buraschi, una novela corta plagada de música. Fidel tiene oído absoluto y una conexión especial con los pianos, así descubre que ellos, si no son tocados, también pueden morir de tristeza. Una historia novedosa en la que además, está acompañada por QR para musicalizar la lectura.

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La novela "Un piano para Fidel" incluye recursos interactivos a través de QR para acompañar la lectura con música en tiempo real

Y para cerrar este listado, va una novela de “detectives cibernéticos”, Desafío para novatos, de Juan Sabia y ​Brenda Ruseller, publicado por Ralenti (lo encuentran en la isla de Big Sur, stand 1707/09 y 1810 del pabellón amarillo). Lucía y su mejor amigo, Alejo, se embarcan en investigar dónde está Helena, la abuela de Lucía, que no le contesta los mensajes…

"Desafío para novatos" introduce una investigación juvenil protagonizada por ‘detectives cibernéticos’ en busca de una abuela que no responde los mensajes

Caminen, deténganse a mirar, descubran autores, ilustradores y nuevas editoriales y ediciones. ¡Hasta la Feria 51!

La entrada, los horarios, los días

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El precio de la entrada a laes de $8.000 pesos de lunes a jueves y de $12.000, los viernes, sábados y domingos.Con esa entrada, el visitante recibirá uncon el que podrá obteber descuentos en librerías cuando termine la Feria.De lunes a jueves desde las 20.La Feria continúa hasta el 11 de mayo.De lunes a viernes de 14 a 22. Sábados, domingos y feriados, de 13 a 22.En La Rural, Av. Sarmiento 2704; Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia), C. A. B. A.