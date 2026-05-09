Cuánto cuestan los 10 autos eléctricos más vendidos y cuántos sueldos se necesitan para comprar uno

os autos eléctricos ganan terreno en Argentina, impulsados por la quita de aranceles de importación dispuesta por el Gobierno. (Reuters)

El mercado de autos eléctricos creció con fuerza en Argentina en los primeros cuatro meses del año. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), entre enero y abril se vendieron más de 2.345 unidades, un 819,6% más que los 255 vehículos registrados en igual período del año pasado.

Ahora bien, ¿qué tan accesible es un auto eléctrico? El modelo más barato del ranking requiere el equivalente a 15,3 sueldos netos del sector privado formal, mientras que el más caro supera los 35 salarios. El cálculo asume que el trabajador destina el 100% de su salario mensual a la compra del vehículo, sin ningún otro gasto.

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La referencia utilizada es el ingreso neto promedio del sector privado asalariado formal correspondiente a enero de 2026, publicado por el Ministerio de Capital Humano: 1.753.134 pesos. Los precios fueron tomados de la lista de la Cámara de Comercio Automotor (CCA).

El modelo más vendido: BYD Dolphin Mini

El BYD Dolphin Mini lidera el ranking, con 1.299 unidades vendidas entre enero y abril de este año, una cifra que casi triplica a la del segundo modelo más comercializado. Su precio de mercado es de USD 22.990, lo que equivale a $32.645.800 al tipo de cambio del Banco Nación.

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El BYD Dolphin Mini fue el auto eléctrico más vendido en Argentina entre enero y abril de 2026, con 1.299 unidades patentadas. (Reuters)

Para adquirirlo destinando la totalidad del salario promedio neto, un trabajador del sector privado formal necesitaría aproximadamente 18,6 sueldos.

El BYD Dolphin Mini está propulsado por un motor eléctrico de 88 CV. Según la versión, equipa una batería de 30 kWh o 43,2 kWh, con autonomías declaradas de 280 y 380 kilómetros respectivamente

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BYD Yuan PRO

El BYD Yuan PRO registró 496 unidades vendidas en el período analizado y se ubica en el segundo lugar del ranking. Es un SUV compacto del segmento B, equipado con un motor eléctrico de 174 CV y 290 Nm de torque. Su batería Blade LFP de 45 kWh le otorga una autonomía declarada de 380 kilómetros según el ciclo NED.

Su precio es de USD 29.990, equivalente a $42.585.800. Para comprarlo, un trabajador necesitaría destinar alrededor de 24,3 salarios netos promedio.

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Chevrolet Spark

El tercer puesto y al podio de ventas se sube el Chevrolet Spark, que acumuló 142 unidades vendidas en el primer cuatrimestre. A diferencia de la mayoría de los modelos del ranking, su precio está publicado en pesos: $42.529.900. Adquirirlo requiere aproximadamente 24,3 sueldos netos promedio del sector privado formal.

El Spark es un SUV del segmento B, propulsado por un motor eléctrico de 102 CV y 180 Nm de torque, con una batería de 42 kWh que le otorga una autonomía declarada de hasta 360 kilómetros.

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JMEV Easy 3

El JMEV Easy 3 es el modelo más accesible del ranking. Con 94 unidades vendidas, su valor de mercado es de USD 18.900, equivalente a $26.838.000. Su batería de iones de litio de 30,24 kWh con refrigeración líquida le otorga una autonomía declarada de 330 kilómetros según el ciclo CLTC. Admite carga rápida del 20% al 80% en 40 minutos.

El JMEV Easy 3 es el modelo más económico del ranking de eléctricos más vendidos en Argentina.

Para comprarlo, un trabajador necesitaría aproximadamente 15,3 salarios netos, la menor cantidad de sueldos requeridos entre los diez modelos del listado.

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BAIC EU5

El BAIC EU5 registró 62 unidades vendidas entre enero y abril. Su precio es de USD 28.900, esto es $41.038.000 al tipo de cambio del Banco Nación. Adquirirlo destinando el 100% del sueldo exige 23,4 salarios netos promedio.

Según los datos de fábrica, el modelo es un sedán con un motor eléctrico de 161 CV y 240 Nm de torque, alimentado por una batería de 49,6 kWh. Su autonomía declarada es de 401 kilómetros.

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Renault Kangoo E-Tech

De este vehiculo se vendieron 52 unidades en el período. Su precio en el mercado local es de $51.570.000. Para comprarlo, un empleado privado formal necesitaría aproximadamente 29,4 sueldos netos promedio.

El Kangoo cuenta con un motor de 120 CV y 245 Nm de torque, con una batería de 45 kWh que le otorga una autonomía declarada de 300 kilómetros según el ciclo WLTP. Admite carga rápida de 80 kW en corriente continua, con la que recupera 170 kilómetros de autonomía en 30 minutos

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Geely EX5

El séptimo lugar del ranking de ventas le corresponde al Geely EX5, que vendió 36 unidades entre enero y abril. Su precio de mercado es de USD 34.800, equivalente a 49.416.000 pesos. Para adquirirlo, se necesitan alrededor de 28,2 salarios netos promedio del sector privado formal.

El Geely EX5 es un SUV eléctrico del segmento C con motor de 214 CV y autonomía declarada de 430 kilómetros. (evdb)

El Geely EX5 un SUV del segmento C, equipado con un motor eléctrico de 214 CV. Su batería LFP de 60,22 kWh le otorga una autonomía declarada de 430 kilómetros según el ciclo WLTP.

Volvo EX30

El Volvo EX30 registró 32 unidades vendidas y es el modelo más caro del ranking. Su precio promedio en concesionarias es de USD 43.500, equivalente a 61.770.000 pesos. Para comprarlo, un trabajador necesitaría destinar aproximadamente 35,2 sueldos netos, la mayor cantidad de todos los modelos del listado.

Cuenta con un motor eléctrico de 272 CV. Su versión “Single Motor Extended Range” ofrece una autonomía de hasta 476 kilómetros según el ciclo WLTP y permite carga rápida del 10% al 80% en menos de 30 minutos

Great Wall ORA 03

El Great Wall ORA 03 acumuló 29 unidades vendidas en los primeros cuatro meses del año. Su precio es de USD 31.000, equivalente a 44.020.000 pesos. Para adquirirlo, destinando la totalidad del salario mensual, se necesitan alrededor de 25,1 sueldos netos promedio.

Según informa la fábrica, está equipado con un motor eléctrico de 169 CV y 250 Nm de torque, alimentado por una batería LFP de 48 kWh. Su autonomía declarada es de 310 kilómetros según el ciclo WLTP.

JAC EV30X

El JAC EV30X cierra el ranking del top-10 con 10 unidades vendidas entre enero y abril. Su precio de mercado es de USD 30.500, equivalente a $43.310.000. Para comprarlo, un trabajador del sector privado formal necesitaría aproximadamente 24,7 salarios netos promedio.

El JAC EV30X es propulsado por un motor eléctrico de 135 CV y 175 Nm de torque, con una batería LFP de 41 kWh con refrigeración líquida. Su autonomía declarada es de 293 kilómetros según el ciclo WLTP.