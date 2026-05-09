La cuenta regresiva hacia 2027: cómo la deuda pública y las elecciones agitan el pulso de los mercados

Con la mirada puesta en las presidenciales de 2027, los mercados siguen de cerca el plan del equipo económico para afrontar los exigentes vencimientos de deuda (Foto: AP)

Más allá de las turbulencias financieras que provocó el conflicto en Medio Oriente a nivel global, la incertidumbre económica, política y electoral en torno a 2027 empezó a introducir ruido en los mercados locales. Analistas consultados por Infobae coincidieron en que la cautela inversora proviene de las dudas sobre cómo se pagarán los exigentes vencimientos de deuda y si habrá un cambio de signo político tras los comicios.

En lo que va de 2026, las acciones y los bonos recorrieron un sendero de altibajos. La mayor parte de los papeles de las empresas acumulan rojos, salvo algunas excepciones vinculadas al sector energético, que se vio beneficiado por el aumento del precio del barril del petróleo debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. De hecho, el S&P Merval, medido en dólares, ronda los 1.900, lejos del pico de 2.400 que tocó durante la actual gestión.

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El índice de riesgo país, que surge de la comparación entre la tasa que rinden los bonos argentinos y los títulos norteamericanos de similar plazo, oscila desde hace meses entre los 500 y los 600 puntos básicos. Tras una fuerte compresión poselectoral, el indicador de JP Morgan no termina de romper el umbral de los 450, lo que le permitiría al gobierno de Javier Milei colocar deuda en los mercados internacionales a una tasa más atractiva.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo consideran que el endeudamiento externo es aún demasiado caro, lo demuestra el nivel actual de índice de riesgo país. A la vez, el titular del Palacio de Hacienda plantea que el índice debería ser más bajo por los fundamentals macroeconómicos. Desde su perspectiva, esa rigidez a consolidar la tendencia bajista responde al temor de los inversores a un eventual retorno del kirchnerismo, o regreso de medidas populistas de regulaciones extremas.

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La diferencia de rendimiento entre los bonos AO27 y AO28, emitidos por el Tesoro con el objetivo de pagar los compromisos de julio por más de USD 4.300 millones, refleja la cautela de los inversores ante el escenario político. Mientras el AO27, que vence en octubre de 2027, ofrece una tasa anual superior al 5%, el AO28, con vencimiento en octubre de 2028, paga más de 8 por ciento.

Esta brecha de cerca de 300 puntos básicos responde, según los analistas del mercado, a las incógnitas sobre el rumbo que podría tomar el país tras las próximas elecciones presidenciales. Ese diferencial es el premio adicional que exigen los inversores para mantener posiciones más allá del ciclo electoral.

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Para el analista financiero Christian Buteler, “ya se piensa en el 2027 y eso genera volatilidad, sobre todo en los bonos. La principal preocupación hacia el año que viene es una carga muy fuerte de vencimientos de deuda. En general, en los años electorales se necesita una mayor cantidad de dólares por cobertura, porque los privados dolarizan como lo vimos el año pasado en las elecciones de medio término. Y no hay acceso a los mercados internacionales de crédito”.

En general, en los años electorales se necesita una mayor cantidad de dólares por cobertura, porque los privados dolarizan como lo vimos el año pasado (Buteler)

Buteler evaluó: “Si el Gobierno pudiera hacer alguna colocación para mostrar que tiene acceso a los mercados, aunque sea tal vez con una sobretasa y demás, eso jugaría a favor sobre los bonos y generaría una baja en el riesgo país como para abrir la posibilidad de acceder otra vez, capaz en la segunda parte del año, a otro monto y a una mejor tasa. ¿Por qué pasaría eso? Porque el mercado dejaría de tener miedo a cómo va a cubrir Argentina los vencimientos 2027″.

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Agregó Buteler: “Hoy la gran pregunta es esa: ¿tiene cómo hacer Argentina para cubrir esos vencimientos? Sería más que positivo poder empezar a mostrar que Argentina puede depender de sí misma, aunque tenga que pagar un poco más caro".

La gerente general de Emerald Capital, Elena Alonso, dijo a Infobae: “El mercado siempre se anticipa”. “Hoy tenemos estabilidad cambiaria, que no es menor. Pero los precios ya empiezan a incorporar lo que se viene. Ahora, mucho va a depender de lo que pase con la actividad económica, si rebota el crédito, si rebota el consumo en los próximos meses. Eso baja los decibeles al ruido político que también existe. Si la macro acompaña, el mercado convalida. Si no acompaña, es ahí donde puede empezar a aparecer la presión”.

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Ahora, mucho va a depender de lo que pase con la actividad económica, si rebota el crédito, si rebota el consumo en los próximos meses. Eso baja los decibeles al ruido político (Alonso)

Bajo la perspectiva de Alonso, las décadas de cambios pendulares en la política nacional operan de forma directa en la expectativa inversora: “Cada cambio de ciclo trajo modificaciones en lo regulatorio, en lo cambiario, en lo fiscal y el mercado tiene memoria de eso y lo va metiendo en el precio antes. No está apostando contra nadie en particular, se está cubriendo contra el riesgo histórico de discontinuidad”.

Andrés Reschini, presidente de la consultora F2, apuntó: “Bajo el supuesto de que las chances de que Javier Milei sea reelecto fueran muy altas con imagen positiva creciendo fuerte tendríamos un índice de riesgo país más bajo y el Merval más arriba”.

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“La aceleración inflacionaria que se dio desde mayo pasado y la pesadez de la actividad en los sectores más demandantes de mano de obra, sumado a los escándalos de presunta corrupción erosionan la confianza en el Gobierno y empujan al mercado a mantenerse con cierta cautela”, sopesó Reschini.

Walter Stoeppelwerth, CIO de Grit, expresó: “Tras más de 25 reuniones con inversores en Washington DC y encuentros con clientes relevantes a nivel local, identificamos dos principales focos de preocupación: existe una fuerte atención sobre cómo el equipo económico va a administrar los vencimientos de 2027 y 2028 sin recurrir a los mercados internacionales”.

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Stoeppelwerth destacó: “Si bien las emisiones de AO27 y AO28 fueron exitosas -con una colocación de USD 3.100 millones- y en las últimas semanas se observó acumulación de reservas, el mercado ya está haciendo números: en los primeros cinco meses del próximo año hay vencimientos de REPO por alrededor de USD 6.000 millones (USD 1.000 millones en enero y USD 5.000 millones en abril)”.

Si bien las emisiones de AO27 y AO28 fueron exitosas -con una colocación de USD 3.100 millones- y en las últimas semanas se observó acumulación de reservas, el mercado ya está haciendo números de los vencimientos (Stoeppelwerth)

Concluyó el CIO de Grit: “En este contexto, estimamos que en los próximos tres meses la compra de dólares podría ubicarse entre USD 3.500 millones y USD 4.000 millones mensuales (mayo, junio y julio), lo que ayudaría a mitigar las dudas sobre la necesidad de una emisión internacional en el marco de una estrategia de liability management (administración eficiente). En segundo lugar, y de forma más llamativa, el mercado ya comenzó a poner en duda la reelección en 2027 de Javier Milei”.

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Un informe de GMA Capital destacó que lo que puedan reflejar los activos argentinos en el futuro es, por ahora, un enigma ya que “hace algunos meses, el mercado descontaba cuatro pilares: desinflación, recuperación de la actividad, superávit fiscal y compra de divisas. Hoy solo los dos últimos sostienen la estructura”.

Acotó el reporte de marras: “El interrogante de fondo sigue abierto: ¿Cómo transmuta la estabilización macro en crecimiento? De todas formas, hay una buena noticia para el Gobierno: las elecciones están lejos y el tiempo juega a favor. El margen existe. La clave estará en que la mejora macro encuentre, antes de que el mercado pierda la paciencia, su correlato en la economía del bolsillo".

Desde la consultora Invecq los economistas advirtieron que la proximidad de las elecciones de 2027 “complejiza la perspectiva de un ingreso de capitales por parte del sector público, y el perfil de vencimientos de ese año luce particularmente exigente: incluso en el escenario más favorable -refinanciamiento de organismos internacionales, renovación del tramo activado del swap con China, entre otros-, el Tesoro y el BCRA deberán afrontar compromisos por más de USD 21.000 millones“.