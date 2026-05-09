Confianza del consumidor: en el interior supera al área metropolitana y alcanza una brecha inédita en 25 años

La confianza del consumidor experimenta un aumento en el interior del país para decisiones de compra y ahorro, mientras que cae significativamente en los aglomerados urbanos de CABA y GBA, marcando un contraste sin precedentes en 25 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha en la confianza del consumidor entre el interior del país y el Área Metropolitana de Buenos Aires (CABA más GBA) ha llegado a su nivel más alto, resultado de los efectos desiguales de la política económica actual. Un aumento persistente de la confianza en las provincias contrasta con un deterioro sostenido en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, según surge de la serie mensual desde abril de 2001 elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella.

El relevamiento fue realizado por la consultora de opinión pública Poliarquía Consultores en 40 grandes centros urbanos de todo el país, para el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Esto incluyó a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Gran Buenos Aires (GBA), Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, La Plata, Mar del Plata, Salta, Santa Fe, San Juan, Resistencia, Corrientes, Jujuy, Paraná, Neuquén, Formosa, San Luis, La Rioja, Comodoro Rivadavia, San Nicolás, San Rafael, Villa Mercedes, Olavarría, Río Gallegos, Goya, El Dorado, Viedma, Concepción, Río Tercero, Pehuajó, Termas de Río Hondo, Rivadavia, Castelli, Crespo, Profesor Mazza, Montecarlo, Catriel, Villa Aberastain y Recreo.

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En abril de 2026, los índices de confianza del consumidor (ICC) fueron de 38,1 puntos en CABA, 36,8 en GBA y 45,4 en el Interior, con un promedio general de 39,6 unidades. En todos los casos se registraron disminuciones respecto del mes anterior y del año previo.

Al mismo tiempo, el relevamiento mostró que por cuarto mes consecutivo y en 27 de los 28 meses del gobierno de Javier Milei -la excepción fue diciembre de 2025-, el índice de confianza del consumidor en el Interior fue más alto que en CABA, situación que en GBA se registró en 22 meses.

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Cifras y desempeño regional

Este fenómeno responde al impacto asimétrico de la quita de subsidios a los servicios públicos, la reactivación selectiva de sectores ligados a la exportación del agro pampeano y economías regionales, energía, combustibles y minería, junto con incentivos derivados de la baja de impuestos al comercio exterior (retenciones) y del régimen para grandes inversiones (RIGI), extendidos recientemente a las pequeñas y medianas industrias (RIMI).

Según la serie de 25 años del CIF de la UTDT con 301 relevamientos desde abril de 2001 hasta igual mes de 2026, el ICC del Interior fue más alto que en CABA en 136 ocasiones (45% del total), 27 de las cuales se alcanzaron durante el actual gobierno –excepto diciembre de 2025–. Con relación al GBA, la brecha favoreció al Interior en 40 oportunidades (13,3% de la muestra) y en 22 meses de la presidencia de Milei.

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Sobre 301 relevamientos desde abril de 2001 hasta igual mes de 2026, el ICC del Interior fue más alto que en CABA en 136 ocasiones (45% del total), 27 de las cuales se alcanzaron durante el actual gobierno

El predominio de mejores niveles de confianza de los consumidores del Interior respecto de CABA ya se había observado en las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) , Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) y Mauricio Macri (2015-2019), aunque en ningún caso se había superado el 10% del período de gobierno en 19 ocasiones, cifra ahora alcanzada por la gestión actual: NK 2, CFK II 7 y MM 4 sobre 48 meses de gestión.

Factores económicos de la brecha

El repunte en la confianza del consumidor en el Interior responde a una combinación de condiciones económicas diferenciadas. La expansión energética en torno a Vaca Muerta ha promovido nuevas inversiones en petróleo y gas, generando empleo y mayor recaudación provincial. El auge de la minería, con proyectos de litio en el norte y de cobre y oro en la región cordillerana, ha dinamizado las economías locales a través de obras y contratación de servicios y personal.

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El repunte en el ICC en el Interior responde a una combinación de condiciones económicas diferenciadas: expansión energética en torno a Vaca Muerta, la nueva minería y la baja y eliminación de retenciones al agro

Otro factor destacable es la reducción y eliminación de retenciones sobre productos del agro pampeano y de las economías regionales: vitivinicultura, fruticultura y citricultura, lo que mejoró los márgenes de los productores. A su vez, la baja en los impuestos a la exportación de cultivos intensivos incrementó la inversión y la demanda de maquinaria de uso agrícola.

Estos incentivos tuvieron mayor repercusión en localidades cuya economía depende especialmente de los sectores primarios o actividades atadas a las ventas externas.

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Impacto en el área metropolitana

Por el contrario, en el área metropolitana, la eliminación de subsidios a servicios esenciales como electricidad, gas, agua y transporte público provocó aumentos tarifarios que incidieron de manera más intensa en los ingresos y limitaron el excedente disponible para otros consumos. Esto incluyó tanto rubros básicos -alimentos, educación, cobertura médica y ropa- como gastos prescindibles en recreación, consumos fuera del hogar y esparcimiento anual.

Se observa desde diciembre de 2025 una baja generalizada en el ánimo de las familias. Sin embargo, las provincias del NOA, Cuyo y la Patagonia presentaron un crecimiento medible en las expectativas

En las tres divisiones territoriales del CIF se observa desde diciembre de 2025 una baja generalizada en el ánimo de las familias. Sin embargo, en los últimos meses, las provincias del NOA, Cuyo y la Patagonia presentaron un crecimiento medible en las expectativas económicas y en la evaluación de la situación personal, mientras que el área metropolitana mostró retrocesos, en particular en los indicadores vinculados al ingreso disponible una vez abonados los servicios públicos y en la predisposición a adquirir bienes durables.

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Según la información del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT, correspondiente a abril de 2026 , estas son las cifras principales:

Situación personal

CABA: 36,3 unidades . Un año antes se ubicó en 28 puntos y el valor de expectativa a un año fue de 44,6. Las caídas interanuales fueron de 13,6%, 20,2% y 8,9% respectivamente.

GBA: 36,3 puntos , con 26,9% respecto al año anterior y 45,6 como expectativa a un año. Las bajas interanuales fueron de 17,4%, 25,3% y 11,9% respectivamente.

Interior: 46,6 unidades, con 36,3% respecto a 12 meses antes y 57 de expectativa a un año. Las disminuciones fueron de 12,1%, 18,8% y 7,2%, respectivamente.

Percepción de la situación macroeconómica

CABA: 43,6 puntos en perspectiva ponderada de corto plazo, 36,9 a corto plazo y 50,3 unidades a largo plazo. Todos los casos, inferiores al año anterior: 9,5%, 13,4% y 6,4% menos respectivamente.

GBA: 44,4 unidades , 36,2 en la expectativa a corto plazo y 52,6 a largo plazo, con disminuciones interanuales de 11,3%, 15,1% y 8,5 por ciento.

Interior: 52,7 puntos el índice general, con 46,5% a un año y 59 a largo plazo (hasta tres años). Las caídas en comparación con 12 meses antes fueron de 10,3%, 16,3% y 5 por ciento.

Expectativas de compra de bienes durables

CABA: 34,4 unidades , con desglose de 37,7 en electrodomésticos y 31,1 en automóviles y casas. Las caídas interanuales fueron de 6,9%, 9,1% y 4 por ciento.

GBA: 29,8 puntos , con 36,2 en electrodomésticos y 23,5 en automóviles y casas, con bajas de 2,5%, 1,4% y 4,3 por ciento.

Interior: 36,7 el índice general, 42,5 en electrodomésticos y 30,9 en automóviles y casas. Los dos primeros valores fueron inferiores a los de abril de 2025 en 0,1% y 1,7%, aunque el tercero aumentó 2,3 por ciento.

Perspectivas

Especialistas consultados advierten que la trayectoria futura de la confianza del consumidor dependerá de tres variables principales:

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la dinámica de las tarifas y los subsidios, la velocidad de recomposición salarial, y la continuidad del ciclo inversor en energía, minería y agroexportaciones.

Por el momento, el mapa económico nacional refleja un contraste, con perspectivas favorables en las provincias respaldadas por inversiones y beneficios fiscales, y mayor cautela en el principal núcleo urbano del país.