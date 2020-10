Los 100 mejores libros de fantasía de todos los tiempos, según Times

A partir del aporte de autores y especialistas, la revista Times seleccionó los 100 títulos del género fantasía, entre los que se encuentra un solo latinoamericano: el argentino Manuel Mujica Láinez.

“En un año definido por la cruda realidad, buscamos a los artistas para que nos ayuden a comprender y escapar", explciaron desde la publicación sobre la lista, que no es un ranking.

De la selección participaron los autores Tomi Adeyemi, Cassandra Clare, Diana Gabaldon, Neil Gaiman, Marlon James, N.K. Jemisin, George R.R. Martin y Sabaa Tahir -quienes no pudieron votar obra propia- junto a personal del medio. De allí salieron 250 títulos, quienes fueron calificados por los escritores y, finalmente, los editores de la revista eligieron a cada finalista en función de factores clave, “incluida la originalidad, la ambición, el arte, la recepción crítica y popular, y la influencia en el género de fantasía y la literatura en general”.

“Estos son tiempos difíciles, pero siempre ha habido momentos difíciles para alguien en el mundo, en algún lugar”, escribió Jemisin en su introducción a la lista. “Y siempre ha habido aquellos cuyo dominio del arte de la narración nos ha ayudado a comprender cómo las historias dan forma al mundo de manera poderosa”.

Los elegidos

Las mil y una noches

Las mil y una noches

Esta obra eterna y clásica, también conocida como Las noches árabes, es una recopilación medieval de cuentos tradicionales del Oriente Medio.

El comienzo es uno de los más atrapantes: Scheherazade, la hija del visir, se casará y luego será asesinada por el rey; se anticipa a este destino convenciendo al rey de que escuche una historia, que luego alarga durante 1001 noches al terminar cada noche en un suspenso.

“Es difícil ignorar que, desde el principio, este libro de cuentos es profundamente misógino; las dinámicas de género problemáticas de su época son omnipresentes y, a menudo, revuelven el estómago. Y está plagado de racismo hacia los africanos de piel oscura y discriminación casual de los judíos. También es imposible ignorar la tremenda influencia que han tenido estos cuentos en la narración, mucho más allá de la Edad de Oro islámica en la que se compilaron inicialmente; la primera página impresa conocida data del siglo IX”, escribió Elijah Wolfson.

La obra incluye cuentos de terror, crimen, ciencia ficción y fantasía, sido quizá las más famosa de todas la de Aladdin, y la de de Ali Baba y los 40 ladrones

La muerte de Arturo - Thomas Malory

La muerte de Arturo - Thomas Malory

Publicado por primera vez en 1485, la historia no es otra que la del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, basada en varias leyendas inglesas y francesas.

Aunque no se trata de la obra más antigua sobre el género artúrico, La muerte de Arturo se cuenta entre las más conocidas e inspiró obras como la novela de John Steinbeck Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros, y sobre todo la muy influyente pentalogía Camelot, de T. H. White. De ella derivan películas como Excalibur, de John Boorman, o, indirectamente, La espada en la piedra de Disney, entre otras obras.

Alicia en el país de las maravillas - Lewis Carroll

Alicia en el país de las maravillas - Lewis Carroll

Escrita por el matemático, lógico, fotógrafo y escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, y publicada en 1865, esta obra se convirtió en todo un clásico de la cultura popular.

En la historia, una niña curiosa cae por la madriguera de un conejo en un mundo mágico, tentador y aterrador poblado por animales antropomórficos y debe enfrentar la tiranía de una reina.

Carroll no había tenido la intención de publicar las aventuras, que comenzaron como una serie de historias que contó a las tres hijas pequeñas de un colega, pero la aparición del libro cambió para siempre la literatura de los jóvenes.

“Ayudó a reemplazar el rígido didacticismo victoriano con un estilo más suelto, más tonto y sin sentido que repercutió en las obras de autores del siglo XX amantes del lenguaje tan diferentes como James Joyce, Douglas Adams y el Dr. Seuss. En medio de cientos de obras derivadas (y esa es una estimación conservadora) en medios que van desde la ópera hasta los juegos mecánicos en parques de diversiones y los videojuegos, la película animada de 1951 de Disney se ha convertido en un clásico en sí mismo”.

“En los años 60, la generación que creció con esa película transformó a Alice en un ícono contracultural, replanteando su viaje como una alegoría de la exploración psicodélica. Pero incluso los adultos sobrios con escaso interés en la literatura infantil pueden apreciar los disparatados experimentos lingüísticos del libro”, escribió Judy Berman.

Este no es el único título de Carroll incluido en la selecta lista, ya que también se encuentra la secuela del “país de las maravillas”: A través del espejo y lo que Alicia encontró allí (1871).

Cinco niños y esto - E. Nesbit

Cinco niños y esto - E. Nesbit

Después de mudarse a su casa de verano en la campiña inglesa, cinco hermanos y hermanas cavan en los pozos de grava locales y hacen un descubrimiento curioso. En el fondo de un agujero, los niños encuentran una extraña criatura peluda que descubren que es un Psammead o Hada de arena.

El Psammead tiene poderes mágicos: puede conceder a cada niño un deseo al día. Los niños aprovechan las habilidades de Psammead, pero pronto sus deseos tienen consecuencias imprevistas.

E. Nesbit describe sus aventuras en prosa casual e ingeniosa, y nunca es condescendiente con su audiencia más joven. En cambio, invita a sus lectores a comprender las realidades de vivir en un mundo adulto, que tiene sus dificultades, sin importar el nivel de magia involucrado. El libro ha permanecido atemporal desde su publicación en 1902 (nunca se ha agotado) y ha influido en una amplia gama de narrativas de aventuras, incluidas Las crónicas de Narnia.

Mary Poppins - P.L. Travers

Mary Poppins - P.L. Travers

“La gente de la película clásica de Disney Mary Poppins puede sentirse decepcionada al saber que su material original no contiene pingüinos danzantes. Hay poca mención del deshollinador Bert, que baila claqué, y el señor Banks nunca voló cometas. Pero aún el cuento clásico de Travers contiene uno de los protagonistas más intrigantes de la historia de la literatura infantil: la peculiar y mágica niñera Mary Poppins”, dice Annabel Gutterman.

El libro, que es el primero de una serie de cuentos extravagantes sobre la asediada familia Banks, sigue a Poppins después de que el viento del este la lleva a ella y a su maravillosa bolsa de alfombra a la casa de Cherry Tree Lane. Lo que sigue es una aventura cautivadora llena de tanto corazón que inspiró películas y música durante generaciones. La adaptación cinematográfica de 1964 presentó a los espectadores una gran cantidad de canciones sobre el amor, la familia y la risa, y llevó a Julie Andrews a ganar el Oscar a la mejor actriz.

El león, la bruja y el ropero - C.S. Lewis

El león, la bruja y el ropero - C.S. Lewis

Publicado en 1950, la obra es la más conocida de la serie de siete libros llamada Las Crónicas de Narnia. Aunque en orden de publicación fue el primer libro de la serie escrito por el autor, es en realidad el segundo según la cronología interna, tras El sobrino del mago.

En el relato, un grupo de niños tropieza con una puerta que conduce a un mundo secreto detrás del más prosaico de los muebles, un armario. El momento para la aventura es ideal, aunque no el mejor, ya que se encuentran en una casa solitaria en un momento desolador, separados de su familia y amigos.

“El libro más famoso del profesor de inglés de Oxbridge sirvió como la chispa literaria que encendió docenas de fantasías contemporáneas, desde Los magos hasta Harry Potter, con un niño que de repente descubre que la magia existe. Si bien los faunos, las brujas y los castores parlantes que pueblan Narnia son absolutamente encantadores, es el misterioso león Aslan el que le da al libro su verdadera emoción.”, escribió Belinda Luscombe.

La travesía del Viajero del Alba (1952) es el otro título de Lewis incluido en la lista.

Mi vida en la Maleza de los Fantasmas - Amos Tutuola

Mi vida en la Maleza de los Fantasmas - Amos Tutuola

Totuola fue un escritor nigeriano en lengua inglesa. Sus obras se apartan de los modelos literarios occidentales al inspirarse en relatos orales y en el folclore yoruba.

En esta obra de 1954 “sintetiza de manera única la cultura yoruba en la que nació con la del colonialismo británico y cristiano bajo el cual maduró hasta la edad adulta” a través de la historia de un niño de África occidental que se ve obligado durante 24 años a navegar por un desierto incomprensible lleno de seres fantásticos, la mayoría de los cuales son, como sugiere el título, alguna forma de fantasma.

“Es una obra sorprendente de sincretismo, que recontextualiza la mitología de África occidental no registrada anteriormente al imbuirla de símbolos de lo que en ese momento era una nueva modernidad global. Considere, por ejemplo, una de las figuras clave de la novela: el ‘fantasma de la televisión’, que convence al narrador de seguir el consejo de los brujos y lamer su herida abierta, abriendo las manos y revelando pantallas de televisión en sus palmas mostrando imágenes de la familia y el pueblo natal del narrador”, escribió Elijah Wolfson.

Junto a El bebedor de vino de palma (1952) integra la lista de Times.

La comunidad del anillo - Tolkien

La comunidad del anillo - Tolkien

El título es el primero de los tres volúmenes que forman la novela El Señor de los Anillos, secuela de El hobbit, del escritor británico J. R. R. Tolkien.

Publicada en 1954, la obra fue escrita para ser publicada en un solo tomo, pero debido a su longitud y coste, la editorial Allen & Unwin decidió dividirla. Ese mismo año salió Las dos torres y uno después El retorno del Rey, la trilogía que completa la obra y que inmortalizada por Peter Jackson para la pantalla grande. Las tres obras se encuentran entre las 100 más importantes de Times.

Camelot - Terence Hanbury White

Camelot - Terence Hanbury White

La serie cuenta la historia del Rey Arturo, comenzando con su educación, su coronación y la relación entre su esposa Ginebra y Sir Lanzarote. La historia termina antes de la Batalla de Camlann entre el rey y su hijo ilegítimo Mordred.

Camelot está compuesta por cinco novelas del mito artúrico, escritas entre 1938 y 1977, y si bien bien White admite que su libro se inspira en la obra de Thomas Malory, lo hace reinterpretando los acontecimientos épicos.

Jim y el durazno gigante - Roald Dahl

Jim y el durazno gigante - Roald Dahl

El novelista, cuentista, poeta y guionista galés de ascendencia noruega tiene dos obras en la selección. Esta, publicada en 1961 y El gran gigante bonachón, de 1982. Aunque, también es recodado por títulos como Los Gremlins, Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, Agu Trot, Las brujas y Relatos de lo inesperado.

“Enormes insectos parlantes, tías malvadas y una pieza de fruta más grande que la vida protagonizan la fantástica historia de un joven solitario que encuentra su lugar en el mundo. Si bien el reputado antisemitismo de Dahl ha generado dudas sobre su legado como autor en los años posteriores a su muerte, James y el melocotón gigante sigue siendo uno de los favoritos entre los niños y los padres casi 60 años después de su primera publicación, gracias a sus vívidas imágenes. personajes vibrantes y exploración franca de temas maduros como la muerte y la esperanza. Los lectores de todo el mundo pueden unirse a James Henry Trotter, el rapscallion Centipede, la incomprendida Miss Spider y al resto de los ocupantes claramente excéntricos del melocotón titular en un viaje como ningún otro”, explicó Megan McCluskey

El unicornio - Manuel Mujica Láinez

El unicornio - Manuel Mujica Lainez

El único título latinoamericano de este Top 100. Durante siglos, el hada medieval Melusine se ha representado en prosa y arte. Muchas historias giran en torno al fatídico descubrimiento de su marido de que Melusine tiene la parte inferior del cuerpo de una serpiente. En El unicornio (1965), el escritor argentino Manuel Mujica Láinez amplía la historia de Melusine.

Lainez sigue a Melusine mientras se enamora y libra muchas batallas en la Europa medieval durante las cruzadas. Aunque los lectores contemporáneos pueden encontrar que su enfoque del Islam y la descripción de las culturas asiáticas están fechados, la novela contiene imágenes vívidas y una construcción del mundo exhaustiva, entrelazando hábilmente hilos históricos y mágicos. Su alcance épico, su abrazo a la tragedia y su giro final hacen que valga la pena para los fanáticos de las leyendas artúricas y otros cuentos medievales.

Un mago de Terramar - Ursula K. Le Guin

Publicado en 1968, este es junto a su continuación -Las tumbas de Atuan (1970)- las dos obras de Ursula K. Le Guin que forman parte de la selección.

En ella Le Guin -ganadora del Premio Nébula y el Premio Hugo- relata una historia está ambientada en el archipiélago ficticio de Terramar y sigue la formación de un joven mago llamado Gavilán y su serie ha sido puesta al mismo nivel que los trabajos de J.R.R. Tolkien.

Margaret Atwood ha considerado Un mago de Terramar como una “fuente inagotable” de literatura fantástica y otros autores modernos han atribuido a la obra la introducción del concepto del “colegio de magia” que luego se popularizaría con la serie de libros de Harry Potter.

La princesa prometida - William Goldman

La princesa prometida - William Goldman

Puede ser “inconcebible” separar la novela de William Goldman La princesa prometida de la adaptación cinematográfica satírica pero emocionante de Rob Reiner. Tanto en el libro como en la película, la mujer más bella del mundo, Buttercup, se encuentra comprometida con un monarca malicioso. Pero encuentra un salvador en su amor perdido hace mucho tiempo, Wesley, que desafía el místico pantano de fuego, lucha contra un roedor de tamaño inusual y soporta una máquina de tortura en su persecución.

Wesley se une al gigante Fezzik y al espadachín Iñigo Montoya, quien está decidido a vengar la muerte de su padre, para un enfrentamiento épico con el príncipe. Pero la película pierde el comentario irónico del narrador de la novela, el propio Goldman. Goldman se presenta a sí mismo como un autor que elimina las “partes aburridas” de un viejo cuento de hadas (inventado), y hace una pausa al final de cada capítulo para analizar el género de fantasía y recordar cómo su propio padre le contaba cuentos fantásticos para dormir.

La película intenta capturar este meta aspecto presentando un personaje abuelo leyendo a su nieto enfermo. Y aunque esa trama es dulce, los fanáticos de la fantasía se perderán los aspectos más analíticos y nostálgicos del trabajo de Goldman, en el que le dice al lector exactamente por qué todos amamos tanto la historia de Wesley y Buttercup, explicó Eliana Dockterman.

Buenos Presagios - Terry Pratchett y Neil Gaiman

Good Omens - Terry Pratchett y Neil Gaiman

Buenos Presagios es una comedia de tono irónico sobre el tema de la encarnación del anticristo, el Apocalipsis inminente y la eterna discusión sobre el equilibrio entre el bien y el mal. que tuvo una reciente y exitosa adaptación al streaming.

Publicada en 1990, la novela uenta la historia de un apocalipsis bíblico fallido y las travesuras que le siguen a través de las aventuras de un ángel y un demonio, los cuales han pasado mucho tiempo en la tierra y se han acostumbrado a lo que el mundo material puede ofrecer. Cuando el infierno coloca al bebé del Anticristo sobre el mundo, marcando el comienzo del fin de los días, el ángel y el demonio llegan a un acuerdo poco probable para evitar que las Revelaciones salgan a la luz.

“Good Omens como historia es una idea sólida en sí misma, pero se eleva a fondo gracias a la colaboración de estos dos autores. Cuando se publicó, Pratchett ya se había establecido como el rey de la fantasía cómica, y Gaiman había comenzado su ascensión al panteón del nerdismo tras el lanzamiento en 1989 de su serie de cómics Sandman”, sostuvo Peter Allen Clark.

Por su parte, Neil Gaiman participa en otras entradas de la lista con los títulos Neverwhere (1996) y American Gods (2001), mientras que Terry Pratchett lo hace con Los pequeños hombres libres (2003).

Harry Potter y el prisionero de Azkaban - JK Rowling

Harry Potter y el prisionero de azkaban . JK Rowling

La famoso mago no podía faltar en la lista, que fue tanto un bestseller como un blockbuster. Publicado en 1999, es el tercer libro de la saga de la autor británica. En la lista también se encuentra Harry Potter y el misterio del príncipe, el sexto.

Este fue el último libro de la serie en encabezar la lista de bestsellers del New York Times antes de que el periódico creara una lista infantil específica en respuesta a la abrumadora popularidad de la serie. En la novela, Harry y sus amigos lidian con dementores chupa-almas, viajes en el tiempo y la fuga de prisión del infame asesino en masa Sirius Black. También comienzan a mirar fuera de las paredes del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería hacia la batalla más grande contra la injusticia que se avecina en su mundo, un desarrollo que marca el cambio a un tono notablemente más oscuro y maduro en los libros que siguen.

Tormenta de espadas - George R.R. Martin

Tormenta de espadas - George R.R. Martin

Otra obra que alcanzó popularidad global gracias a su adaptación a la pantalla chica: Juego de Tronos. En este caso, se eligió al tercer libro de la saga de literatura fantástica Canción de hielo y fuego, que llegó a las librerías en el año 2000.

La pieza retoma la historia dónde acaba su predecesora Choque de reyes. En este caso, los Siete Reinos están inmersos en la llamada Guerra de los Cinco Reyes, con Robb Stark, Renly Baratheon, Joffrey Baratheon, y Stannis Baratheon luchando por afianzar sus coronas. El intento de Stannis Baratheon de tomar la ciudad de Desembarco del Rey fracasa debido a la nueva alianza entre la casa Lannister, la casa Tyrell y la casa Martell, aunque los ejércitos de esta última no toman partido en la lucha. Mientras, en el Muro, un gran ejército de salvajes liderados por Mance Rayder avanza hacia el sur, con las reducidas fuerzas de la Guardia de la Noche como única resistencia. En el lejano este, Daenerys Targaryen va a la Bahía de los Esclavos con la esperanza de encontrar y movilizar fuerzas suficientes para retomar el Trono de Hierro.

“El impredecible mundo medieval de Martin se representa con una brutalidad inquebrantable: la llamada Boda Roja y la Boda Púrpura, ambos puntos de inflexión de su serie, se desarrollan aquí. Y los personajes, que pasó miles de páginas desarrollando minuciosamente en las dos primeras novelas, toman vuelo: Jon Snow encuentra el amor prohibido, Danaerys Targaryen desata sus poderes de fuego y Robb y Catelyn Stark planean y sacrifican. La amplitud de la visión de Martin se enfoca completamente, al igual que su continua disposición a alterar las expectativas. Si el primer libro de la serie sentó el precedente para matar a personajes queridos, entonces éste es donde Martin deja en claro que nadie está a salvo”, comentó la crítica Raisa Bruner.

Ciudad de cristal - Cassandra Clare

Ciudad de cristal - Cassandra Clare

Este es el tercer libro de la saga Cazadores de Sombras, escrita por la estadounidense, de origen iraní, Cassandra Clare, y que vio la luz en 2009.

La primera obra de Clare, Ciudad de hueso, fue lanzada por Simon & Schuster en 2007 y es una historia de fantasía contemporánea que gira en torno a los personajes Clary Fray, Jace Wayland y Simon Lewis, que se convirtió en un éxito de ventas de The New York Times tras su lanzamiento. Luego siguieron Ciudad de ceniza y Ciudad de cristal.

a obra presenta a los cazadores de sombras, una poderosa línea de híbridos entre humanos y ángeles que viven en secreto, y matan demonios, junto a los “mundanos” o humanos normales. En medio del boom de la fantasía de los adultos jóvenes, fue la capacidad de Cassandra Clare para capturar la belleza y el dolor del amor joven, para héroes de diversas identidades sexuales, junto con su talento para lo sobrenatural lo que distinguió a sus libros del resto.

“Desde que completó los primeros tres volúmenes, Clare ha expandido su universo de Shadowhunters para incluir otras cuatro series — para un total actual de 15 novelas — así como una serie de colecciones de cuentos, libros complementarios y novelas gráficas”, sostuvo Megan McCluskey

El circo de la noche - Erin Morgenstern

El circo de la noche - Erin Morgenstern

Erin Morgenstern es escritora y pintora estadounidense, quien con su debut literario El circo de la noche, publicado en 2011, se convirtió en best seller internacional de manera inmediata. El libro fue traducido a 37 idiomas y sus derechos ya fueron vendidos para su adaptación cinematográfica.

Un mar sin estrellas relata la historia de Zachary, un joven que estudia programación de videojuegos y que también es un amante de los libros. De chico, se vio tentado de abrir una misteriosa puerta, pero no lo hizo. Luego, ya en sus veinte años, se topa con un libro que parece relatar la historia de su vida…





Otros libros que integran la lista:





