España será el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2027

España participará como país invitado de honor en la 51ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

España ha sido confirmada como País Invitado de Honor para la edición 2027 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, según anunciaron las autoridades de la Fundación El Libro durante una ceremonia oficial celebrada en la sede de La Sociedad Rural de la capital argentina, sede del encuentro literario. El anuncio fue oficializado por Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro: “El país invitado será uno con el que nos une más que la lengua, España. Es el sector más dinámico del sector editorial con 11 años consecutivos de crecimiento, por eso los europeos hablan del ‘fenómeno español’. Los esperamos con los brazo abiertos y los estantes listos”.

Por su parte, Jordi Martí Grau, secretario de Estado de Cultura de España, anunció: “Vamos a conmemorar un aniversario de la generación del 37, muchos de los cuales luego estuvieron acogidos en esta ciudad”. El funcionario delineó la estrategia de participación que priorizará la posibilidad de exhibir la diversidad de lenguas y orígenes que caracteriza al panorama literario español contemporáneo: “será un canto a la diversidad”, aseguró. Además, detalló que la delegación incluirá tanto escritores españoles como autores latinoamericanos radicados en España. Y subrayó el compromiso con la defensa de la libertad de expresión y la “lucha contra cualquier tipo de censura”.

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Este nombramiento posiciona al país europeo como el segundo en recibir el reconocimiento, después del antecedente marcado por Perú, que en la edición actual se convirtió en el primer país —no ciudad— en ejercer este rol central tras romper la tradición de ciudades invitadas que rigió en años anteriores. Durante la edición de este año, Perú desplegó una delegación de 60 autores, editores, músicos y bailarines, destacándose la presencia de figuras referentes como Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce Echenique (fallecido recientemente) y Blanca Varela. La participación peruana fue encabezada por el embajador Carlos Chocano, quien aseguró una agenda que desbordó la Feria y alcanzó escenarios en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con respaldo masivo de la colectividad peruana.

El Secretario de Estado de Cultura de España, Jordi Marti Grau, anunció: “Vamos a conmemorar un aniversario de la generación del 37, muchos de los cuales luego estuvieron acogidos en esta ciudad” (Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda)

Este modelo de transferencia institucional fortalece los lazos editoriales y culturales, proyectando una política de programación internacional continua que convierte a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en uno de los principales escenarios de presentación de industrias editoriales extranjeras en el contexto latinoamericano.

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España en ferias internacionales

La designación de España en la Feria del Libro de Buenos Aires implica elevar la exigencia sobre la programación del pabellón entrante, considerando que el país ibérico ha consolidado experiencia reciente como invitado de honor en escenarios internacionales. Desde 2024, España ha sido designada como país destacado en la Feria de Gotemburgo (con énfasis en lengua española), la FILBo de Bogotá y la Feria del Libro de Guatemala 2025 (con un pabellón especializado en memoria y cómic), y ejercerá el mismo rol en la 28ª Bienal Internacional del Libro de São Paulo en septiembre de este año.

España amplía así su calendario de participaciones de alto nivel en la industria editorial, sumando la designación para Buenos Aires en 2027 a su trayectoria reciente como país invitado en ferias estratégicas. Esta participación llega tras las ediciones dedicadas a dos de sus ciudades más reconocidas: Barcelona en la 45.ª edición de 2019, bajo el lema Barcelona, Ciudad Literaria, y Santiago de Compostela en la 42ª edición de 2016, bajo Santiago de Compostela. SCQ Pórtico de la Gloria.

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