Cultura

Fito Páez y el Teatro Colón estuvieron en la Feria del Libro, entre palabras y música

El rosarino leyó un ensayo en una sala que sus fans hicieron desbordar. Y en la pista hubo un recorrido sonoro de calidad

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Imagen dividida: Fito Páez, con gafas y micrófono, frente a un portátil sobre un fondo rosa/púrpura; a la derecha, Ezequiel Colón dirigiendo con las manos
Fito Páez lee, el Colón toca: la Feria se vuelve el gran evento cultural del país.

Si las colas son una medida del deseo, si pararse a esperar muestra cuántas ganas hay de hacer algo, este viernes en la Feria del Libro se vieron deseos enormes, unas ganas bárbaras. Desde temprano, para entrar, había filas delante de los molinetes: adolescentes que pasaban gratis, constancia de alumno regular en mano. Y a las 20 cuando se liberaron las puertas el paso del público era franco. Se reitera la palabra: marea. Era una marea.

Ya se sabe, cientos de miles de libros y gente mirando libros. Pero, además, este viernes entraban -y se ponían en fila- para escuchar leer a Fito Páez y para escuchar tocar a la camerata de cuerdas del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

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La camerata de cuerdas del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón tocó en la Feira del Libro (Fundación El Libro)
Los jóvenes músicos del Colón deleitaron al público en la Feria del Libro.

El Colón en la Feria, en esa carpa gigante que se instaló en la Pista Central, un espacio que hasta ahora la Feria del Libro no usaba.

Lo de Fito estaba anunciado a las 17.30: los encargados de sala tuvieron que hacer esfuerzos para convencer a quienes esperaban que no podía entrar ni uno más: órdenes de los bomberos. Mucha gente, sin embargo, que quedó afuera, porque cada tanto salía alguien, entraba alguien.

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Un hombre con cabello rizado y gafas, vestido de negro, habla en un atril con micrófono, laptop y agua. Detrás, una gran pantalla muestra el logo de la Feria del Libro
Fito Páez lee su ensayo en la Feria del Libro.

Páez no cantaba, leía. Leía La música en tiempos de demencia masiva, un extracto de un ensayo que tal vez -eso dijo Claudia Álvarez, la locutora de la Feria- se convierta en un libro.

No es la primera vez que el músico presenta este texto. Ya había explicado: “Es hora de resistir y nunca abandonar la lucha por los humanismos. Hacer, pensar y gozar. Todas estas acciones son obligatorias para quienes queremos vivir de una manera más amorosa. La música como arma contra todos los males de este mundo. la atesoraré siempre conmigo”.

¿De qué se trata? El título lo dice todo; lo que leyó en la feria fue una versión acotada de las que ya había leído en la universidad especializada en música de Berklee, en Boston, y en la UCA en Buenos Aires.

Páez abordó la historia de la música, el génesis de determinados ritmos, los músicos que hicieron historia en la música.

Hombre con pelo rizado gris, barba y gafas claras, habla por micrófono. Delante, un portátil y un vaso de agua. Al fondo, una pantalla digital con tonos rosas
Fito Páez piensa el lugar de la música en la sociedad.

Figura masiva, el músico pidió un sala pequeña para poder leer con tranquilidad. Llegó con su computadora y desde allí leyó el texto.

Para sorpresa de algunos, Fito fue fue una de las figuras de esta edición dela Feria, a la que fue tres veces: tocó de manera gratuita en la inauguración, presentó Charly Absoluto, el libro de Miguel Rep sobre García, y ahora brindó esta lectura.

Al Colón

Hacía frío fuera de la carpa de la Feria, donde esperaban los que ansiaban escuchar la orquesta del Colón. No importaba. Desde un rato antes, se escuchaba el ensayo, ya llegaba la música. La orquesta fue dirigida por Javier Más, que también es pianista y trompetista.

La camerata de cuerdas del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón tocó en la Feira del Libro (Fundación El Libro)
La camerata de cuerdas del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón conmovio la Feira del Libro (Fundación El Libro)

El repertorio incluía incluye obras universales de Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi y Johann Strauss. Pero también, como un guiño a la ciudad, de Ástor Piazzolla. El programa iba de “Las cuatro estaciones” a las “Estaciones porteñas” y la “Polka Pizzicato”, de Johann Strauss.

La iniciativa -como toda la programación musical de la carpa- estuvo a cargo de Ignacio Iraola, que preside la comisión de Actividades Culturales de la Fundación El Libro.

La camerata de cuerdas del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón tocó en la Feira del Libro (Fundación El Libro)
A carpa llena: 4500 personas escucharon la música del Teatro Colón en la Feria. En primera fila, la ministra porteña Gabriela Ricardes.

Un rato antes de que tocara el Colón, en el stand del gobierno porteño, el médico, historiador, escritor, Mario “Pacho” O’Donnell oficializaba la donación de una colección de 300 libros -básicamente, la Historia argentina desde el punto de vista del revisionismo- a las bibliotecas de la Ciudad. Allí, una señora del público miraba el movimiento de reflexionaba: “La Feria ya es más que libros, se ha convertido en el evento cultural del país”.

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