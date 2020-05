¿Quién alguna vez no escuchó Over the Rainbow? ¿Quién no vio a Judy Garland personificando a Dorothy y cantando las melodías de esa película que hizo historia? Sin embargo, pocos recuerdan a L. Frank Baum, el autor de esta serie de libros infantiles sobre el Mago de Oz, además de otras 41 novelas, 83 cuentos, 200 poemas y por lo menos 40 obras de teatro.