Y este hijo que cuenta primero a su padre niño, y luego sus “aventuras” acompañando a su padre al trabajo, y en la casa, y como la trama de la historia y la ilustración nos van metiendo en un clima de historietas, de colores, en la intimidad de estas experiencias compartidas. “Mi papá lee novelas policiales o de vaqueros. También lee historietas. Las suyas y las que le presto yo. A mí me encantan las historietas, pero mis favoritas son las que lee mi papá. El me las pasa cuando las termina. Son aventuras en países lejanos, con dibujos muy realistas y palabras difíciles. Y tienen algo más, que me produce como un cosquilleo.”