La Bienal de Venecia convierte sus prestigiosos premios en un concurso de popularidad abierto al público

La Bienal de Venecia permite que el público elija los premios León de Oro tras la dimisión de su jurado

Un concurso de popularidad sustituirá a los premios León de Oro de la Bienal de Venecia.

Los máximos galardones del evento, otorgados habitualmente por un jurado de expertos, suelen considerarse un símbolo de la historia del arte para los ganadores. Sin embargo, este año los ganadores serán elegidos por el público, ya que el panel de expertos dimitió la semana pasada tras meses de presión sobre la Bienal por permitir la participación de algunos países inmersos en conflictos violentos, como Israel y Rusia.

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Este evento artístico internacional no siempre ha otorgado los máximos galardones: una protesta estudiantil en 1968 provocó una interrupción de casi dos décadas en la tradición. Entre los ganadores se encuentran Jasper Johns (1988), Marina Abramović (1997) y Simone Leigh (2022). En la edición más reciente, en 2024, un grupo de artistas neozelandeses conocido como el Colectivo Mataaho ganó un León de Oro, al igual que la exposición del artista Archie Moore en el pabellón de Australia.

Esto es lo que debes saber sobre los premios de este año.

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¿Cómo funciona la votación de este año?

Según la Fundación de la Bienal de Venecia, que administra los premios, los visitantes pueden votar si han visitado ambos recintos de la exposición en los Giardini y el Arsenale, que albergan la exposición principal y los pabellones nacionales. La elegibilidad se verificará mediante un sistema de venta de entradas, y cada persona con entrada podrá emitir un voto para cada uno de los dos premios.

Los visitantes deben acudir a ambos recintos, Giardini y Arsenale, para poder votar en los premios de la Bienal de Venecia

La Bienal declaró en un comunicado que otorgaría dos Leones de los Visitantes debido a la renuncia del jurado y a “la naturaleza excepcional de la actual situación geopolítica internacional”.

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El comunicado hizo hincapié en que todos los participantes nacionales incluidos en la Bienal de este año pueden optar a los premios, “siguiendo el principio de inclusión e igualdad de trato entre todos los participantes”.

¿Por qué renunció el jurado?

La semana pasada, el jurado del premio, compuesto por cinco miembros, dimitió en medio de la polémica suscitada por su decisión de excluir a artistas de países cuyos líderes estaban siendo investigados por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, y después de que el artista que representaba a Israel dijera que estaba considerando emprender acciones legales.

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La Bienal suele reflejar la situación geopolítica del mundo, y durante los preestrenos de este año ya se han producido manifestaciones en apoyo a los palestinos y en protesta por la inclusión del pabellón de Rusia, que muchos países europeos, incluida Italia, han criticado debido a la guerra que continúa en Ucrania.

La polémica por la participación de países como Israel y Rusia llevó a la dimisión del panel de expertos de la Bienal de Venecia

¿Qué podría salir mal?

La votación utilizará la tecnología que se estableció para la entrada a la Bienal de Venecia, pero esta es la primera vez que el evento artístico administra un premio de elección popular en este formato.

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Existe preocupación por la posibilidad de que sea susceptible a la manipulación de votos o a la influencia gubernamental, lo cual ha sido una preocupación constante para el Festival de Eurovisión. El año pasado, Eurovisión actualizó sus reglas de votación para “desincentivar las campañas de promoción desproporcionadas”, según la Unión Europea de Radiodifusión, organizadora del evento, “especialmente cuando son llevadas a cabo o apoyadas por terceros, incluidos Gobiernos u organismos gubernamentales”.

Fuente: The New York Times

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[Fotos: Casey Kelbaugh/The New York Times; Matteo de Mayda/The New York Times; Marco Bertorello/AFP; Reuters/ Manuel Silvestri]