Lo entrevisté cuatro veces, una de ellas en público, durante una Feria del libro. De aquella vez no tengo más registro que un pequeño artículo en un diario que da cuenta del encuentro y destaca que la charla fue intimista, que Saer dijo que siempre quiso ser poeta y que el primer libro que leyó fue una versión para niños de Moby Dick. Me quiero matar cada vez que veo eso, me quiero matar, sí, cada vez que pienso cómo no anoté, como no guardé ese tesoro, cómo no me daba cuenta entonces de que alguna vez iba a querer recordar cada detalle y, al no tener documentada esa charla, no iba a poder decir más que: estuve con Saer.