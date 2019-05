— ¿Qué te pasa con lo que se llama literatura del yo, esa literatura en primera persona?

— Pero muy poco, poquísimo, no me gusta nada. Mi relación con la literatura no es una relación autobiográfica. Por ejemplo, cuando se murió mi pareja, mis amigos, que saben lo importante que es para mí escribir, me dijeron que por qué no escribía un libro de duelo. Yo les dije que no porque no es mi relación con la literatura, a mí me encanta que haya una cierta maduración y manipulación intermedia, por eso siempre uso las máscaras de los personajes que son como lejanos como mí, como una clon, ¿no? Una replicante como Bruna o una sierva de la gleba del siglo XII en Historia del rey transparente o como un taxista de 40 años de Madrid en Instrucciones para salvar el mundo. O sea que me gusta buscar un intermediario que me permite sentir mejor la vida y comprenderla mejor. Entonces yo he hecho solamente dos cosas en donde parece que aparece mi yo: una de ellas es La ridícula idea de no volver a verte, en donde efectivamente hablo de la muerte de Pablo, muy púdicamente y muy discretamente. Y ahí pude hacerlo porque ya habían pasado dos años. Entonces ya no es un libro de duelo para nada; ha pasado ya la primera etapa del duelo álgido, entonces yo ya estaba en la posibilidad y en la madurez de ese sentimiento como para que cuando hablo de mi duelo hablo del duelo de todos.