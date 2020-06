—No sé qué viene primero, si la gente que se comporta de cierta forma y construye un modelo o a la inversa, pero sí estoy segura de que hubo generaciones donde el deseo no era lo primero sino por el contrario regía la idea de obligación. No creo tampoco que esto esté erradicado y lo pienso en el siguiente sentido: hay obligaciones, sí, pero poder investigar nuestros deseos también debería ser una prioridad. Y no me refiero a convertirnos en hedonistas, porque a veces pueden confundirse ambas cosas. Hay algo muy hermoso que dice Jim Carrey en el documental Jim and Andy. Él habla de su padre como un tipo muy muy divertido, pero en un momento por un trabajo que podría darles un mejor pasar, se mudan de país. El padre empieza a aplacarse, trabaja unos treinta años ahí y un día, cuando ya es bastante grande, lo echan. Jim Carrey decodifica eso de la siguiente manera: si haciendo algo que no te gusta te puede ir mal, no hay nada para elegir. Hay que hacer lo que te gusta. El problema, creo yo, es que muchas veces la gente no sabe lo que le gusta.