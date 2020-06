— Claro, pero, primero, no ocurrió, y además, si hubiese ocurrido, por pudor no lo diría. Porque me parece tan pudoroso anticiparse a un Proust, porque lo único que tendría en común es la neumonía. Entonces me parece que siempre es mejor no… No digo mejor en general, mejor para mí. A mí me resulta más auténtico además no hacer esas autoproyecciones porque verdaderamente no es algo que me convoque. A mí, digamos, esto que generosamente definís como intelectual es algo que me apasiona. Me apasiona dar discusiones, elaborar ideas, confrontar con otras ideas, construir herramientas de reflexión me apasiona. Y me apasiona dar clases y me apasiona escribir.