En exclusiva para Infobae Cultura nos explica Seedy González, albacea de Batato: "Seis días después de su muerte, su madre -a quien él rebautizó como Nené Bache para sus espectáculos- decidió ordenar su alborotado cuarto. Me convocó para asistirla y junto a ella abrimos su baúl, sus cajones y desempolvamos su rica biblioteca. Ella me pidió que mirase especialmente en la parte de arriba del placar porque 'Walter me encargó que cuidase eso que hay ahí. Que lo cuidase como oro' –cuenta Seedy que le dijo- ."Abrimos cajas que contenían otras cajas y al fin: carpetas con dibujos. Eran los fanzines, las matrices, los collages de servilletas, marcadores y telas de las Historietas Obvias. Con ella le armamos su Museo: Batatópolis. No dormimos ni comimos, para llegar a su inauguración el 30 de abril de 1992, día de su cumpleaños".