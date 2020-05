“Hoy por hoy, en la actual situación, el ‘ciberanálisis’ u otros tipos de ‘teleterapia’ son un recurso válido. Y lo estamos haciendo: muchos analistas estamos atendiendo por teléfono, redes sociales y aplicaciones digitales. Pero las autoridades sanitarias deben entender que hay casos en que eso no alcanza y que se está poniendo en riesgo la salud de muchas personas desde otro aspecto de la salud que no es el que ataca el virus. No se trata de que si están un poco tristes tienen que soportarlo porque peor es morirse. El suicidio significa que hay quienes han creído que la muerte es una solución. Cuando estos recursos tecnológicos no alcanzan para aliviar el sufrimiento psíquico de un paciente y su terapeuta evalúa que su salud en general se pone en riesgo, es necesario el tratamiento presencial y esto hoy no se está pudiendo hacer”. (Pablo Muñoz)