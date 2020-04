La idea de los libros como pasaje hacia la libertad y la experiencia recorre la colección Lectores de Editorial Ampersand. Las biografías no se construyen a fuerza de fechas ni acontecimientos, las biografías son más bien una hoja de calcar sobre la que se va dibujando el mapa de lecturas a lo largo de una vida. Cozarinsky señala además algo que discute con la idea de lectura como entretenimiento o mera evasión: los libros nos dan un conocimiento específico del mundo, un saber que no es subsidiario de la sociología, de la psicología ni de nada. Un saber autónomo: hacemos tal o cual cosa como hizo tal personaje en tal libro. “A menudo me ha ocurrido leer circunstancias y conductas de la vida no impresa a la luz de mis lecturas. En un percance sentimental he reconocido la sombra del Flaubert, interpreté una conducta inexplicable según un relato de James, algún episodio de mis errancias reflejó, fraternal, a Joseph Roth. Y una letra de tango, inesperadamente, evocó a Proust”. Si hay algo que me perturba de esta pandemia es que no puedo leer. Trabajo por estos días más de la habitual, mi mujer también está ante un pico de trabajo; al regresar a casa todo el tiempo es para nuestros hijos. Tampoco puedo cumplir con otro de mis hábitos: sacar libros a pasear, porque muchas veces, más que leer libros, los llevo de paseo para apenas hojearlos durante las guardias y coberturas. En muchos casos el cruce entre libros y coyuntura periodística es desopilante. Pero como es sabido, la calle es un lugar vedado en estos días. Los bares están cerrados y uno no puede pararse a leer en una esquina. Del trabajo a casa y de casa al trabajo. Estas líneas están escritas en mi celular y a base de recuerdos de lecturas más o menos recientes. En vez de leer, repaso mentalmente libros que me ayudan a transitar la pandemia. Y si los libros contienen un conocimiento específico, el eje literatura/pandemia no sería una mera tendencia de twitter, moda o tópico del momento sino más bien una forma de pensar este tiempo extraordinario a partir de libros que dejaron alguna marca en nuestro disco rígido.