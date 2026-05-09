Cultura

Qué planes tiene España para la Feria del Libro de Buenos Aires

El país europeo será el próximo Invitado de Honor. Llegan poco antes de las elecciones allí

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Este video documenta una actuación musical en la 50º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una mujer vestida con un mono rojo y botas blancas canta en un micrófono. Un hombre calvo toca una guitarra acústica sentado. Un podio con el nombre del evento y su logotipo se ubica a la izquierda del músico. Tres taburetes blancos se observan a la derecha. Dos personas se sientan al fondo a la izquierda. Se aprecian equipos de sonido y cables en el suelo.

Para empezar, Jordi Marti Grau, secretario de Estado de Cultura español, recordará que Barcelona, donde él nació, reunió a esos escritores que luego serían llamados “el boom latinoamericano”. Se sabe: Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa. Allí estaba Carmen Balcells, esa agente literaria que los impulsó.

Lo dice, Marti Grau, en un salón de La Rural, donde ese está haciendo la Feria del Libro de Buenos Aires y donde el embajador de Perú, Carlos Chocano Burga, acaba de dejarle el lugar como País Invitado de Honor.

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“Fue un honor, pero también fue un desafío, dijo Chocano Burga. Perú desplegó un stand de 500 metros donde mostró su tradición pero también sus vanguardias y donde -ah, esa amabilidad- casi siempre hubo una porcioncitade ceviche, una causa, un vasito de chicha para probar.

Vista interior de un pabellón de feria con una alfombra roja. A la derecha, un stand luminoso con la palabra 'PERÚ' en letras rojas y estantes con libros
El stand de Perú en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 exhibe su oferta cultural.

Hubo homenajes, dice -a Mario Vargas Llosa, a Alfredo Bryce Etchenique, a Blanca Varela- pero también actividades con chicos y contactos editoriales. Misión cumplida

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Entonces sí, se va Perú y, como Invitado de Honor 2027, llega España, un actor mayor en la industria editorial, entre otras cosas porque allí están las casas matrices de las principales editoriales multinacionales que operan en castellano. Y porque allí viven muchos escritores de distintos lugares de América latina: Martín Caparrós, Clara Obligado, Fernanda García Lao, Santiago Roncagliolo, Mónica Ojeda y Fernanda Ampuero, entre muchos otros. Su presencia ocurrirá unos meses antes de las elecciones generales en ese país, lo que siempre pone las cosas muy movidas.

“Hoy España es el sector editorial más dinámico del mundo hispanohablante”, dijo entonces Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, que organiza la Feria. “Once años consecutivos de crecimiento, casi cuatrocientos millones de euros en exportaciones. Una industria que sus propios colegas europeos llaman el fenómeno español”.

Viene España. Viene un peso pesado. Y, claro, hay lazos profundos.

Jordi Martí Grau, secretario de Estado de Cultura español
Jordi Martí Grau, secretario de Estado de Cultura español

“Aquí estuvieron -dice Mart Grau- muchos exiliados ”después del desastre de la Guerra Civil Española. Entonces, “muchísimos españoles se unieron a la Argentina”. Y sí, dice hay negocios. Pero “lo más relevante es seguir fortaleciendo este espacio cultural compartido, este espacio cultural común”.

Por eso, anuncia, además de escritores españoles “de origen latinoamericano que hoy viven en España”. Claro, esos autores ya van siendo parte de la cultura española, la van moldeando, son parte de su transformación.

“España no viene a exportar, viene a compartir, viene a poner en común”, dice el funcionario. Y anuncia dos líneas: diversidad y un recuerdo de la generación del 27, esa generación que integró, entre otros, Federico García Lorca y muchos de cuyos integrantes se exiliaron en la Argentina.

Pero primero, diversidad será el lema de este país, hoy gobernado por el Partido Socialista Obrero Español. Se ocuparán de “ la diversidad española, que está formada por lenguas distintas, por el catalán, el euskera, el gallego, el español, pero también diversidad de orígenes”. Por eso habrá escritores nacidos en América. Divesidad de orígenes.

Feria del Libro
El dinamismo de la Feria del Libro de Buenos Aires. (FEL)

“No venimos a enseñar qué guapos somos y qué bien hacemos libros” dice el funcionario, sino a compartir un espacio donde los intercambios hoy son permanentes y donde la fortaleza de la lengua común y del espacio cultural común que significa Latinoamérica, el mundo la necesita cada vez con más fuerza".

Lo de generación del 27 es, también, un reconocimiento: “Es un reconocimiento y un agradecimiento a un país y a una ciudad que supo, en los momentos difíciles, acoger a los españoles que tuvieron que salir corriendo por el terror del fascismo y de una dictadura como la franquista en España”.

Es aniversario y es señalamiento político: “En el contexto actual, en un mundo difícil, atacado por eso que denominamos una policrisis de características muy dispares, desde el ámbito cultural, si hay algo que nos puede unir es la defensa de la libertad de expresión y la lucha contra cualquier tipo de censura. Eso que hace unos años parecía superado, que avanzaban los espacios de libertad, de democracia, hoy sabemos y conocemos que vuelve a tener amenazas en un horizonte cada vez más presente".

Y el funcionario habla de preguntas incómodas, de pensamiento crítico. Eso también es la literatura, dice.

Cuando, en un aparte, Infobae le señale que estarán en Buenos Aires poco antes de las elecciones, Marti Grau dirá que es probable que organicen, en la Feria, debates donde también se discutan perspectivas políticas. Y, dado que también será año electoral en la Argentina, esos debates pueden resultar en cruces interesantes.

En esa misma charla, el catalán reafirmará que España parece vivir un buen momento de para la lectura. El 65 por ciento, cuenta, informa haber leído por lo menos un libro en el año. Y si se toma a los más jóvenes, el número crece al 75.

Como muestra de que España es España, antes de terminar el acto suena la música, hay flamenco, canta Blanca Paloma y toca José Pablo Polo.

Presente y pasado, la lectura de hoy y del futuro, ideas y discusiones, migraciones. Aunque todavía no pueden dar nombres -“es muy pronto para las agendas de los autores”- los españoles van configurando una idea de lo que será su presencia. Que, seguramente, no estará exenta de debate.

Fotos: Fundación El Libro

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