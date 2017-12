Las razones de la elección del ducado de Sajonia-Weimar no son del todo claras, aunque los especialistas aseguran que el encanto de Carlos Augusto tuvo mucho que ver. En ese momento, Weimar no era una ciudad grande -ahora tampoco lo es- y llegar no era nada sencillo, los caminos estaban tan llenos de surcos que los carruajes debían desviarse a través de los campos. Sin embargo, ninguna otra ciudad podría jactarse de tener entre sus pobladores a Christoph Wieland, Johann Herder, Jacob Lenz y, sobre todo, a Friedrich Schiller. Aquella comunidad de genios dieron vida al Clasicismo de Weimar, un importante un movimiento cultural y literario europeo.