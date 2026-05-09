Francisco Cerúndolo enfrentará a Lorenzo Musetti en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma: hora y cómo verlo

Francisco Cerúndolo tuvo un debut demoledor y busca seguir avanzando en el Foro Itálico (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)

Francisco Cerúndolo intentará dar otro paso adelante en el Masters 1000 de Roma este domingo, en un exigente encuentro ante el italiano Lorenzo Musetti.

El Foro Itálico no detiene su marcha y contará nuevamente con la presencia del actual número 27 del ranking ATP. Luego de su contundente estreno en la segunda ronda, en el que aplastó al chileno Alejandro Tabilo (35°) por 6-0 y 6-2 en apenas una hora y nueve minutos, el argentino irá por la clasificación a los octavos de final.

PUBLICIDAD

Enfrente tendrá un duro rival: Lorenzo Musetti es el número 10 del mundo y contará con el apoyo del público local en la cancha central. El encuentro se disputará no antes de las 10:00 (hora argentina) y toda la jornada podrá verse en vivo por la pantalla de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Cerúndolo viene de dar una exhibición de tenis ante Tabilo, al que superó de principio a fin. Fran dominó los intercambios desde el fondo de la cancha, marcó el ritmo con el poderío de su derecha y desbordó constantemente al chileno, que a pesar de que llegaba en un buen momento, nunca encontró respuestas.

PUBLICIDAD

En su primer partido tras caer siete lugares y, después de un año y cuatro meses, ceder el estatus de ser el tenista argentino mejor ubicado en el ranking de singles de la ATP, Cerúndolo tuvo una actuación de altísimo nivel ante un rival que, en los papeles, representaba una dificultad mucho mayor. Tabilo escaló 46 posiciones en lo que va de la temporada (la arrancó en el puesto 81), venía de ganar la semana pasada en el Challenger 175 de Aix en Provence (Francia), uno de los más relevantes del circuito.

Cerúndolo, de 27 años y campeón de cuatro títulos, incluido el Argentina Open este año, alcanzó las 20 victorias en lo que va de la temporada y se consolidó como el segundo tenista con más triunfos sobre polvo de ladrillo en 2026, con un récord de 13-5, solo por detrás de su compatriota Tomás Etcheverry (26°), quien lo superó en la última semana en el escalafón masculino.

PUBLICIDAD

Francisco Cerúndolo saluda a Lorenzo Musetti luego de vencerlo en la edición 2024 de la Copa Davis (Fuente: REUTERS/Jon Nazca)

Para este domingo, el tenista porteño espera un cruce más exigente ante Musetti, que viene de superar al francés Giovanni Mpetshi Perricard (58°) por 6-4 y 6-4 en su debut en el torneo y defiende las semifinales del año pasado, cuando cayó frente al español Carlos Alcaraz, luego campeón del torneo.

El historial entre Cerúndolo y Musetti registra tres enfrentamientos anteriores, con dos victorias para el argentino, que se impuso en la edición 2024 de la Copa Davis por 6-4 y 6-1 en Málaga -dura bajo techo- y, semanas antes, le había ganado en el ATP 250 de Umag, sobre polvo de ladrillo por 2-6, 6-4 y 7-5 (5). El italiano resultó vencedor en el primer cruce entre ambos: 6-3 y 7-6 (3) en las semifinales ATP 500 de Hamburgo, sobre polvo, en 2022.

PUBLICIDAD

El mayor de los hermanos buscará seguir avanzando en una estación clave en la gira europea que desemboca en Roland Garros, segundo Grand Slam del año. El año pasado, Cerúndolo llegó a octavos de final: entonces, cayó ante el número 1 del mundo, el local Jannik Sinner.

El Masters 1000 de Roma se juega sobre polvo de ladrillo y reparte 8.235.540 euros en premios. Sinner es el máximo favorito en la presente edición del certamen, que sufrió la baja de Alcaraz días antes del inicio y, luego, la prematura eliminación de Novak Djokovic, seis veces campeón en el Foro Itálico.

PUBLICIDAD