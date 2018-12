—Sí, pero Villa no tiene alter ego. Está Erdosain. Está Molina, de Puig. Puig tiene la virtud de escribir personajes femeninos, que es lo más difícil para un escritor hombre. La Maga de Cortázar es Oliveira, no es una mujer como Madame Bovary. Es muy difícil para un escritor y ese es mi desafío. El otro día salí de casa y me crucé un chico que venía leyendo. Me dice: "¡Gusmán!". Y yo, que soy medio distraído, le pregunto de dónde lo conozco. "¿Quién sos?", le digo. "Un lector". Un lector. Le di el mail y todavía no me escribió. Y cuando se iba me dijo: "¡Qué novela, El peletero!". Eso lo mejor que te pasa con la literatura. ¿Cómo me gustaría ser recordado? Como ese chico, como ese lector.