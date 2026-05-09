Mercedes Ron y el fenómeno Wattpad: del anonimato a una sala llena en la Feria del Libro

Mercedes Ron presenta en la Feria del Libro de Buenos Aires 'Culpa vuestra', la cuarta entrega de la exitosa saga Culpables

Mercedes Ron, la escritora hispano-argentina que convirtió una novela publicada en Wattpad en un fenómeno editorial con más de 6 millones de ejemplares vendidos y adaptaciones cinematográficas vistas por millones de personas en todo el mundo, pasó por la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Presentó Culpa vuestra, la cuarta entrega de su saga Culpables, ante una sala con cupos agotados. En charla con Infobae Cultura, la autora habló sobre el proceso de escritura del nuevo libro, las próximas adaptaciones en pantalla y el lugar que ocupa la literatura romántica en el mercado editorial global.

El regreso a Buenos Aires tiene un peso particular para Ron. Su primera firma en Argentina fue en 2018, también en el contexto de la feria, y la respuesta del público la tomó por sorpresa. “Creo que fue mi primera gran firma”, recordó sobre aquella convocatoria inesperada. Ese vínculo con sus lectoras no hizo más que crecer con los años, impulsado por una saga que ella misma no tenía previsto extender: “Culpa mía nació para ser solamente un libro. Fue cuando ya lo subí a Wattpad y empecé a tener todos los seguidores que empezaban a leer el libro y me empezaban a pedir más. Ahí fue cuando mi cabeza hizo clic”. Casi diez años después, con el fandom expandido tras las adaptaciones de Prime Video, la autora decidió retomar a sus personajes con esta cuarta entrega.

PUBLICIDAD

La autora hispano-argentina cautivó a millones de lectores con historias románticas publicadas en Wattpad y traducidas a más de veinte idiomas

El proceso de escritura fue fluido, pero, cómo dijo Ron, los momentos de bloqueo siempre están presentes durante la etapa creativa de una novela. “Escribir un libro se tarda mínimo seis meses y si no te bloqueas en algún momento de esos seis meses, sos muy afortunada”, comentó. La autora señaló que la distancia de los viajes y la agenda de promoción fue lo que más le costó sortear: “Cuando ya por fin me pude sentar y me alejé un poco de tanto viaje, surgió bastante solo”. Desde el inicio tuvo un objetivo claro: “Tenía claro que quería que fuera un libro completo, que no diera la sensación de que eran capítulos extra o alargar un epílogo muy largo”. Para lograrlo, incorporó acción y suspenso, elementos que identifica como parte de su sello narrativo.

Culpa vuestra retoma a Noah y Nick en una etapa nueva de sus vidas, con matices y facetas que la saga no había explorado hasta ahora. Ron asegura que el resultado la sorprendió incluso a ella, algo que atribuye a su forma de escribir sin un esquema previo definido: “Los personajes me sorprendieron, porque yo nunca sé lo que va a pasar”. Esa dinámica de escritura es la que, según la autora, mantiene viva su conexión con las historias. “Siempre digo que si no te enamorás vos de tu propio libro, no se va a enamorar nadie”, afirmó.

PUBLICIDAD

El fenómeno literario de Mercedes Ron suma millones de ejemplares vendidos y adaptaciones cinematográficas

La saga Culpables es, hasta hoy, el proyecto más importante de su carrera. Culpa mía, Culpa tuya y Culpa nuestra conforman la trilogía original, publicada por Penguin Random House entre 2017 y 2018, y traducida a más de veinte idiomas. Los tres libros siguieron a Noah, una joven que llega a vivir con su madre y su nuevo padrastro, y a Nick, el hijo de este último: una historia de amor prohibido, tensión y conflicto que atrapó a millones de lectoras en todo el mundo. Culpa vuestra retoma esa historia con ambos personajes en la adultez, en lo que Ron describe como una etapa distinta, más madura, pero fiel al espíritu que hizo grande a la saga. El desenlace, anticipa, sorprenderá a quienes crean conocer bien a sus personajes.

La mezcla cultural que define a Ron —nacida en Buenos Aires en 1993 y radicada en España desde la infancia— también permea su escritura. Su forma de narrar combina de manera natural la jerga rioplatense con el español peninsular, algo que la propia autora admite no hacer de forma consciente. “No lo hago conscientemente. Es un poco lo que soy, ¿no? Soy argentina, soy española, llevo a los dos países en el corazón”, dijo. Ese cruce lingüístico, que sus lectoras identifican como parte de su voz, se volvió una marca reconocible a lo largo de sus libros.

PUBLICIDAD

La diversidad cultural de Mercedes Ron se refleja en la fusión del español rioplatense y peninsular que imprime en sus novelas

El prejuicio hacia la literatura romántica escrita por mujeres fue otro de los temas que Ron abordó con franqueza. La autora, incluida en la lista de bestsellers internacionales del New York Times, rechazó la idea de que el género ocupa un lugar menor en el canon literario. “Siempre se ha tendido a decir que lo que nos gusta a las mujeres es como inferior. Y da mucha rabia”, afirmó. Su argumento fue directo: “El amor está en todo, está en la música, está en las mejores películas, está en los poemas. Es ridículo intentar infravalorar algo que llena a tantísima gente”. La autora señaló que el género romántico vende más que muchos otros y que el espacio ganado en los últimos años es una prueba de esa transformación.

Por el lado cinematográfico, el año 2026 viene cargado de novedades para el universo de Mercedes Ron en Amazon Prime Video. En junio llega Your Fault: London, la segunda entrega de la saga inglesa iniciada con My Fault: London —estrenada en febrero de 2025—, que reimagina la historia de Culpables en la capital británica.

PUBLICIDAD

"Culpa Mía" es una película romántica basada en la novela de Mercedes Ron

Y para más adelante en el año está previsto el estreno de Enfrentados: Marfil, protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García bajo la dirección de Óscar Pedraza, y producida por Pokeepsie Films, la productora de Álex de la Iglesia. La película adapta el primer libro de la bilogía Enfrentados y sigue a Marfil Cortés, hija de un poderoso empresario español radicada en Nueva York, cuya vida da un giro tras un secuestro misterioso. Su padre contrata entonces a Sebastián Moore como guardaespaldas, y entre ambos surge una tensión que combina romance, acción e intriga. La segunda parte, Enfrentados: Ébano, ya fue confirmada por la plataforma con independencia de los resultados de la primera.

Todo esto se enmarca dentro del acuerdo House of Ron, formalizado por Prime Video en febrero de 2026, que contempla un total de 10 adaptaciones: la trilogía Culpables, las dos películas de Dímelo bajito, las entregas de Enfrentados y versiones en inglés de Culpables y Marfil para el mercado angloparlante. Sobre la saga Dímelo, la autora confirmó que la segunda película ya está lista: “La primera peli ha funcionado superbién. De hecho, ya nos dieron el green light de la dos antes de que se estrenara la primera. Y la dos me encantó. Ya la vi, está buenísima”.

PUBLICIDAD

Tráiler de "Dímelo bajito", basada en la novela de Mercedes Ron

El camino hacia las adaptaciones no estuvo exento de tensiones. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla, Mercedes Ron admitió que ceder el control creativo le resultó difícil al principio. “Con Culpa mía, por ejemplo, lo sufrí mucho cuando leí el guion. No me terminaba de convencer. Había cosas que no me gustaban nada y después en la peli me encantaron", recordó. Hoy participa activamente en la revisión de los guiones junto al equipo de Prime Video: lee versiones, pasa comentarios y trabaja en rondas de ajuste hasta el resultado final.

Por el lado cinematográfico, 2026 viene cargado de novedades. Ron anticipó que en junio se estrenará Your Fault: London, el remake británico de la saga Culpables, y próximamente llegará Marfil, la adaptación de su novela de la saga Enfrentados, filmada en Nueva York. “Poder ir a Central Park, ir a Times Square fue una locura, fue muy divertido”, contó sobre el rodaje.

PUBLICIDAD

Nuevos proyectos literarios, entre ellos una novela de fantasía y una nueva historia de amor, marcan el futuro creativo de Mercedes Ron

De cara al futuro literario, Ron tiene dos proyectos en mente: una historia de fantasía —terreno nuevo para su público habitual— y una nueva novela de amor. “Estoy viendo a ver en dónde pongo mi energía”, dijo, sin anticipar títulos ni plazos. Lo que sí tiene claro es que, pase lo que pase, la escritura no va a desaparecer de su vida: “Siempre me va a quedar leer y siempre me va a quedar escribir. Ahora tengo la suerte de poder escribir para muchísima gente y si el día de mañana tengo que escribir para mí o para mi familia, lo seguiré haciendo”.

[Fotos: Penguin Random House; prensa Fundación El Libro]

PUBLICIDAD