Estar acá es por momento como estar atada en un lugar y tiempo que no elegí: adentro de un paréntesis. Hay momentos en que disfruto poder estar con mis hijos y dividirme las responsabilidades con Andrés. Supongo que cada cual siente el aislamiento como puede. Cuando me encierro en el cuarto que me prestó mi hijo, es como estar en un retiro espiritual en un lugar con sabanas con olor que me es extraño. Cuando me paso horas trabajando es como estar de viaje de laburo pero sin Salas Vip en los aeropuertos, sin Room Service y sin personas que hablan en otro idioma, aunque a veces siento que Andrés y yo hacemos demasiado esfuerzo para comunicarnos. Hay veces que nos reímos y puedo olvidarme de toda esta locura que le está pasando al mundo. Por momentos también es agobiante y estresante porque ésta no es mi casa, porque me preocupa mi trabajo y el de la gente que quiero, porque Andrés ya no es mi marido, porque extraño mis cosas, mis olores y mis rutinas, porque extraño los momentos en que mis hijos estaban con con su papá y yo disponía de mi tiempo. Además, Andrés y yo nos reímos pero también discutimos: ¿Quién dejó eso ahí? Fui yo. ¿Podes llevarlo? Bueno perdón, no me hables mal. Bueno, no te hable mal. Sí. No. Si No. Al final no cambiaste nada. Vos tampoco. Y sí, supongo que por algo nos separamos.