“Si quien asiste a un taller piensa que su relato está bien, yo no me siento con ninguna autoridad para contradecirlo”, comenta Consiglio, que adhiere a eso de poner en duda las “verdades categóricas” en el arte ya que es una “zona de enorme subjetividad”. En ese sentido agrega: “Lo que sí me parece valioso es que discutamos sobre criterios estéticos y sobre la pertinencia o no de ciertos procedimientos dentro de su texto. La literatura tiene que ver con poner en marcha un artificio. En cada relato se plantean ciertos dispositivos que generan efectos. El verdadero laburo es ver qué pasa con esos efectos, si entablan o no una relación dialógica entre sí. Pero esta tarea tiene que ver con la reflexión conjunta, es un punto de encuentro entre dos opiniones”.