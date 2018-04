Otro escritor con vasta trayectoria en la reflexión sobre la lectura es Martín Kohan -con decenas de libros en el haber, 1917 es el último -, que tiene su foco más cercano al de Castillo, convencido de formar lectores pero no tanto de la idea de formar escritores: "Entiendo -dice a Infobae Cultura– que la formación de un escritor no es sino la formación de un lector, que luego se dispone a nutrir su propia escritura con eso; la aplicación directa a la escritura, bajo la forma de consignas o de determinados direccionamientos, no me atrae para nada".