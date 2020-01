Hace unos meses, la editorial Signos del Sur publicó Cuando mi nombre ya no exista de Santiago Berisso, una antología de entrevistas que reúne a un conductor de radio, un escritor, dos muralistas, el dueño de un videoclub, un realizador de maquetas de autos, un imitador de Andrés Calamaro. Son diez en total y este género funciona aquí como un espacio elástico donde el entrevistado olvida el grabador con el rec encendido y se sumerge en un diálogo que por momentos se precipita a un monólogo sobre el know how de su profesión. El entrevistador —Santiago Berisso— interviene en la trama, pero no para preguntar, sino para contextualizar esa “fugacidad del decir”.