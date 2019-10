-Estudié abogacía por falta de orientación. De chico hacía retratos, en el catálogo hay unos muy buenos de mis padres, los profesores de dibujo me ponían 10 pero ninguno me dijo ‘porqué no estudiás Bellas Artes’ y yo quedé en mi vida de adolescente, anodina, vulgar, sin estímulos de ese sentido porque en casa no había ningún antecedente artístico. Papá era profesor de química por ejemplo. Un buen día entré en crisis, hice una prueba de actor, me interesaba el cine y decía ‘pero yo pintaba’, ‘yo dibujaba’, era como acordarse que uno tenía buena voz. Empecé a tomar lecciones privadas y cuando fui a las clases de Héctor Cartier me cambió la vida. Ahí me di cuenta de que había nacido para eso. Fue muy arduo el pasaje pero gradualmente me fui metiendo más y más en el arte, no como profesión, porque eso era impensable, pero cuando me dieron el premio de la Bienal de Córdoba salté a Nueva York, tiré la corbata, me puse los vaqueros y no me los saqué nunca más.