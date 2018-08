"Si hay algo de lo que me siento orgulloso es estar en colecciones públicas importantes en el mundo. La colección privada sirve para vivir, pero una colección pública te da el contacto con la gente, le da sentido a una vida de trabajo. También las muestras institucionales, algo de lo que estoy necesitado. Me ha ido bien, pero mi obra no es un bestseller y hay toda una serie de connotación teórica-estética en lo que he estado proponiendo, que creo que necesitaría más exposición pública en instituciones. Hay artistas que se sienten cómodos solo con vender, yo no", comenta.