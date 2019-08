Solemos recordar a Frank Capra como el creador de una sutil comedia romántica de los años 30 (Lo que sucedió aquella noche, 1934) o de una edulcorada fábula navideña de la posguerra (¡Qué bello es vivir!, 1946). Pero, entre una y otra película, este cineasta norteamericano de origen siciliano se alistó en el ejército y se embarcó en la realización de una serie de documentales de propaganda bajo el título de Por qué luchamos (Why We Fight, 1942-1945). Aunque los llamó modestamente "películas informativas" (information films), hoy en día son un hito en la historia del cine documental. Comisionados por la Oficina de Información de Guerra (OWI) y por el jefe del Estado Mayor George C. Marshall, no se dirigían al público en general, sino a los soldados, a quienes pretendían persuadir para que se comprometieran con la causa aliada.