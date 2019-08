Sí habrá dos veces en las que Moretti aparece físicamente, y estos momentos serán especialmente significativos: en uno lo veremos claramente diciéndole (advirtiéndole) a un militar que el documental en el que aparecerá no será imparcial, porque él mismo no es imparcial. Acá es donde la película se hace cargo de su propio sesgo y se pone de relieve que el film en cuestión no será sólo un intento por describir históricamente y desde varios puntos de vista cómo fue la realidad de los hechos, sino que expresará también una adhesión clara a ciertas ideas políticas de un tiempo (Moretti, como sabe cualquiera que sigue su filmografía, se ha definido como un realizador de izquierda).