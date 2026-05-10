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No solo le cantes el Ratón Vaquero: 5 manualidades ingeniosas para celebrar a mamá en su día

Olvida los regalos de última hora: estas 5 manualidades creativas y fáciles harán que el Día de las Madres sea inolvidable para mamá. ¡Hazlas en casa!

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En la próxima celebración del 10 de mayo, muchos optan por obsequios hechos en casa, los cuales permiten expresar aprecio a través de un trabajo personal, adaptado a todas las edades y presupuestos, según expertos en psicología. (Infobae-Itzallana)
En la próxima celebración del 10 de mayo, muchos optan por obsequios hechos en casa, los cuales permiten expresar aprecio a través de un trabajo personal, adaptado a todas las edades y presupuestos, según expertos en psicología. (Infobae-Itzallana)

El Día de las Madres se acerca y, aunque la tradición de cantar el Ratón Vaquero tiene su encanto, este año puedes ir un paso más allá. Las manualidades hechas en casa transmiten algo que ningún producto comercial puede replicar: tiempo, dedicación y amor genuino.

Ya sea que tengas cinco años o cincuenta, estas ideas son accesibles, económicas y visualmente impactantes. Aquí van cinco propuestas para sorprender a mamá con algo verdaderamente único.

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1. Maceta decorada con huellas de mano

Una maceta de barro sencilla se convierte en un tesoro personalizado cuando se estampa con las huellas de los hijos. Solo necesitas pintura acrílica no tóxica, una maceta de terracota y barniz transparente para fijar el diseño. Planta adentro una suculenta o hierba aromática para un regalo funcional y lleno de significado.

Hibisco rojo en maceta decorada sobre alféizar de madera. Dos colibríes revolotean cerca de la flor. Al fondo, tetera, libros y ventana con cortina.
Un vibrante hibisco rojo en una maceta decorada adorna un alféizar junto a una pila de libros y una tetera, mientras dos colibríes revolotean cerca de la flor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Marco de fotos con palitos de madera

Con palitos de helado, pintura y pegamento puedes construir un marco rústico y encantador. Personalízalo con el nombre de mamá, la fecha o un mensaje corto. Coloca adentro una fotografía familiar especial. El resultado es un objeto decorativo que difícilmente terminará en un cajón olvidado.

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De acuerdo con recientes estudios y tendencias, las familias encuentran en los obsequios personalizados una oportunidad para generar recuerdos significativos y reforzar la importancia de los lazos emocionales en esta fecha especial
De acuerdo con recientes estudios y tendencias, las familias encuentran en los obsequios personalizados una oportunidad para generar recuerdos significativos y reforzar la importancia de los lazos emocionales en esta fecha especial

3. Vela aromática artesanal

Hacer velas en casa es más sencillo de lo que parece. Con cera de soya, fragancia de lavanda o vainilla, un recipiente de vidrio y una mecha, puedes crear un regalo de spa que cualquier mamá agradecerá. Añade una etiqueta hecha a mano con un mensaje personal para completar la presentación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El auge de las creaciones caseras destaca cómo la dedicación y el tiempo invertidos adquieren nuevos significados frente a la fuga de sentido en los regalos convencionales y despersonalizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Taza personalizada con marcadores de porcelana

Una taza blanca lisa se transforma en un objeto de colección con marcadores especiales para porcelana. Dibuja flores, escribe una frase significativa o plasma el nombre de los hijos. Una vez horneada en el horno convencional, la decoración queda permanente y resistente al lavado

una taza de infusiones que contiene un corazón energizante, con connotación de fortalecimiento y recuperación ante tristeza, quiebre de relación, pérdida y alejamiento sentimental, representación del estado emocional interno, amores reales - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Libreta de cupones hecha a mano

Este clásico nunca falla porque el regalo es tiempo y atención. Diseña pequeños cupones con promesas concretas: un desayuno en cama, una tarde de película a su elección, lavar los trastes sin que lo pida, un masaje de cinco minutos. Engrápalo o átalo con un listón y entrégalo dentro de un sobre decorado.

Libreta. (Pixabay)
El auge de las creaciones caseras destaca cómo la dedicación y el tiempo invertidos adquieren nuevos significados frente a la fuga de sentido en los regalos convencionales y despersonalizados (Pixabay)

Por qué las manualidades siguen siendo el regalo más poderoso

Estudios en psicología del regalo señalan que los presentes hechos a mano generan mayor conexión emocional que los comprados, porque comunican esfuerzo y pensamiento personalizado. En un mundo saturado de productos en serie, dedicar tiempo a crear algo único para mamá es, en sí mismo, un acto de amor difícil de igualar.

Este 10 de mayo, la creatividad puede ser el mejor ingrediente para una celebración memorable.

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