—…Igual yo no creo que no podamos ser un país serio con un aborto ilegal. O mejor dicho: con una mayoría de ciudadanos católicos que creen que el aborto está mal. Se puede serlo. El aborto tiene que ser legal igual, no importa. Como en la casa de tus viejos, ellos tienen que decir lo que tenés que hacer, y se terminó. A mí, mis viejos me dijeron que podía estudiar lo que quiera, y estoy totalmente en desacuerdo. Yo a mis hijos no les voy a decir que estudien lo que quieran. Les voy a decir: "Estudien esto o esto". Si vivís en Europa lo podés hacer, pero es una mentira del progresismo ciertas zonas de la libertad. Yo creo que, justamente, un Estado serio debería poder contemplar a la ideología de los pañuelos celestes o de los pro-vida, con un aborto legal. No deberían mezclarse. Forma más parte de nuestra idiosincrasia la cultura pro-vida que la cultura abortista. Es como Trump en Estados Unidos. Trump es re americano. Obama no, los Bush y los Kennedy tampoco: son partes de una aristocracia. Trump sí, es una aristocracia de comerciantes, del mundo de los negocios, pero es un cabeza de termo americano. Lo que pasa acá es que los pañuelos celestes están muy territorializados por los movimientos religiosos. La religión no es solamente un modo de expresión, también es un modo de orden y de acumulación. Las religiones protestantes generan cada vez más acumulación y tienen cada vez más poder. Tiene que ver con eso también. Pero me parece súper interesante la mirada de los pañuelos celestes. No creo en esta cosa de que son unos trogloditas estancados en la Edad Media.