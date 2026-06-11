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Así cerró la incertidumbre económica en Colombia antes de las elecciones presidenciales de 2026: revelaron qué noticias influyeron

El nuevo escenario plantea desafíos inéditos para la gestión de riesgos y la planificación estratégica empresarial, según reportó Fedesarrollo

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Son 41 millones los colombianos que pueden ejercer su derecho al voto el 21 de junio - crédito Mario Caicedo/EFE
Son 41 millones los colombianos que pueden ejercer su derecho al voto el 21 de junio - crédito Mario Caicedo/EFE

El Índice de Incertidumbre Económica en Colombia (Ipec), que se basa en el análisis de noticias publicadas en medios de comunicación, permitiendo cuantificar menciones relacionadas con la política económica, y así medir la incertidumbre institucional y sectorial en Colombia, registró una caída significativa en mayo de 2026, justo antes de las elecciones presidenciales, que finalmente tiene en contienda a Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

El descenso mensual no significa el fin de la volatilidad, ya que el indicador se mantiene 92 meses consecutivos por encima de su promedio histórico y refleja la persistencia de factores estructurales que afectan el entorno económico del país.

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De acuerdo con Fedesarrollo, el indicador alcanzó los 253 puntos, una reducción de 114 unidades frente a abril de 2026, cuando se ubicó en 367. Sin embargo, el nivel actual representa un aumento de 29 puntos respecto a mayo de 2025. Los datos confirman que, a pesar de la baja, Colombia enfrenta un largo periodo con altos niveles de incertidumbre, algo que afecta la confianza y la toma de decisiones de empresas e inversores.

En mayo de 2026, el IPEC se ubicó en 253, completando 923 meses por encima del promedio del período 2000-2019 (100) - crédito Fedesarrollo
En mayo de 2026, el IPEC se ubicó en 253, completando 923 meses por encima del promedio del período 2000-2019 (100) - crédito Fedesarrollo

Evolución del Ipec y contexto histórico

El informe de mayo destaca la caída mensual más aguda de lo que va de 2026: 114 puntos menos respecto a abril. Aun así, el Ipec supera en 29 puntos el registro de mayo de 2025. Con este último dato, el índice se mantiene por encima del promedio histórico de 100 puntos calculado para el periodo 2000-2019, y extiende la tendencia iniciada en octubre de 2018.

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El nivel registrado en mayo (253 puntos) es cuatro unidades menor al promedio de 2025 (257) y cinco inferior al de 2024 (258). Pese a este alivio intermensual, el indicador continúa en rangos altos. Como dice Fedesarrollo, “el hecho de que el índice complete casi ocho años (92 meses) por encima de su promedio histórico demuestra que la incertidumbre dejó de ser un choque temporal”.

Los picos del Ipec a lo largo de los últimos años coincidieron con periodos de marcada inestabilidad. Ello consolida el índice como una herramienta esencial para medir la confianza en las reglas institucionales y calibrar la salud macroeconómica del país.

El nivel alcanzado en mayo de 2026 fue 4 puntos inferior al promedio de 2025 (257) y 5 puntos inferior al promedio de 2024 - crédito Fedesarrollo
El nivel alcanzado en mayo de 2026 fue 4 puntos inferior al promedio de 2025 (257) y 5 puntos inferior al promedio de 2024 - crédito Fedesarrollo

Composición sectorial del índice y principales tendencias

En mayo de 2026, el análisis sectorial mostró cambios en la fuente de la incertidumbre:

  • 30,4% de las menciones correspondió a política económica, social y geopolítica.
  • 25% aglutinó a “otros”.
  • 17,9% representó la actividad económica.
  • 16,1% alcanzó a variables financieras.
  • 10,7% fue por la seguridad.

Respecto a abril, la categoría “otros” incrementó su participación en 12,2 puntos porcentuales, mientras que actividad económica subió 5,1 puntos. En cambio, variables financieras descendieron 13,4 puntos, y política económica, social y geopolítica bajó 4,2 puntos.

El balance anual revela que “otros” aumentó 13,7 puntos porcentuales (pp) frente a mayo de 2025. También crecieron:

  • Variables financieras: 10,4 pp.
  • Seguridad: 6,9 pp.

Por el contrario, cayeron:

  • Política económica, social y geopolítica: cayó: 28,1 pp.
  • Actividad económica: retrocedió 2,8 pp.

Dichos movimientos ilustran un reordenamiento en los factores percibidos como generadores de incertidumbre. El peso relativo del debate sobre política y regulación disminuye, mientras que actores sectoriales y factores de contexto adquieren mayor relevancia en la narrativa económica.

En mayo de 2026, el 30,4% de las noticias del Ipec se concentró en política económica, social y geopolítica - crédito Fedesarrollo
En mayo de 2026, el 30,4% de las noticias del Ipec se concentró en política económica, social y geopolítica - crédito Fedesarrollo

Perspectivas y recomendaciones ante los resultados

El estado del Ipec en mayo de 2026 ofrece información clave para directores de estrategia, gestores de portafolio y evaluadores de riesgo crediticio. De acuerdo con Fedesarrollo, la caída de 114 puntos “abre una ventana de oportunidad táctica para la toma de decisiones de inversión que se encontraban postergadas debido a la volatilidad política de comienzos de año”.

A pesar de la mejora mensual, la permanencia del índice en valores altos obliga a las empresas a integrar primas de riesgo adicionales en sus modelos financieros y a privilegiar estrategias prudentes. Fedesarrollo advierte que “la resiliencia del indicador anual aconseja mantener estructuras de financiamiento conservadoras”.

Además, la institución destaca que la atención se desplazó desde lo financiero hacia indicadores de la economía real, como la demanda interna y la actividad productiva, lo que refleja nuevas preocupaciones sobre el crecimiento y el empleo.

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