El Concejo Distrital aprobó la creación del Festival Carranguero de Bogotá: impulsará emprendimientos y productos campesinos

El Festival Carranguero de Bogotá se celebrará cada año bajo la coordinación de Idartes con conciertos, muestras artísticas, ferias gastronómicas y actividades para todas las edades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate la creación del Festival Carranguero de Bogotá, un acuerdo histórico que convertirá a la capital en escenario permanente de la música y las tradiciones campesinas cundiboyacenses.

Liderada por los concejales Leandro Castellanos, David Saavedra y Andrés García Vargas, la iniciativa busca reconocer, proteger y difundir el legado cultural de la carranga, un género emblemático que narra la vida rural, el amor por la tierra y la paz en comunidad.

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El festival, que se celebrará anualmente, será coordinado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Incluirá conciertos, muestras artísticas, ferias gastronómicas, espacios de integración comunitaria y actividades para todas las edades, con el objetivo de acercar a niños, jóvenes y adultos a una de las manifestaciones musicales más auténticas del país.

Además, la programación será una plataforma para la participación de artistas locales, nacionales e internacionales, así como de agrupaciones y gestores culturales que promuevan el relevo generacional y la innovación dentro del género.

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El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate la creación del Festival Carranguero de Bogotá como escenario permanente de la música y las tradiciones campesinas cundiboyacenses - crédito Concejo de Bogotá

“Bogotá no sería la misma sin el aporte de la cultura campesina; con este festival queremos honrar sus raíces y darle un lugar permanente a la carranga, música que une, alegra y transmite identidad”, afirmó el concejal Leandro Castellanos.

El festival fomentará el encuentro ciudadano y la conexión de las nuevas generaciones con sus orígenes, fortaleciendo el tejido social y el sentido de pertenencia en una ciudad donde, según el Dane, más de dos millones de habitantes tienen raíces boyacenses y campesinas.

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La decisión del Concejo responde a la necesidad de preservar el patrimonio cultural y rural de la capital, reconociendo el papel fundamental que han jugado miles de familias campesinas en la construcción y desarrollo de Bogotá. “Este festival no es solamente un evento musical; es un homenaje al campo, a nuestros campesinos y a millones de familias que han construido esta ciudad sin olvidar sus raíces”, destacó el concejal David Saavedra.

La decisión del Concejo de Bogotá plantea preservar el patrimonio cultural y rural de la ciudad y reconocer el aporte de miles de familias campesinas a su desarrollo - crédito Alcaldía de Bogotá

La iniciativa destaca también la importancia de localidades rurales como Sumapaz, la más grande de Bogotá, y el aporte invaluable de las personas mayores, quienes han mantenido viva la tradición carranguera a lo largo de generaciones. El proyecto contempla espacios de bienestar y recreación especialmente pensados para este grupo poblacional, como una forma de reconocer su legado y su influencia en la memoria cultural de la ciudad.

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El Festival Carranguero de Bogotá será, además, una vitrina para las economías regionales y locales. El acuerdo establece la promoción de la gastronomía típica, el apoyo a emprendimientos, la exhibición y comercialización de productos campesinos y artesanales durante el evento. Esto permitirá fortalecer circuitos económicos, visibilizar a los productores rurales y consolidar a Bogotá como epicentro nacional de la cultura carranguera.

La propuesta se articula con las líneas del Plan Distrital de Desarrollo y no implica sobrecostos adicionales para el Distrito, pues aprovechará los programas existentes de fomento y apoyo a festivales y expresiones culturales, optimizando los recursos públicos y ampliando la agenda cultural de la ciudad.

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El festival apunta a fortalecer el tejido social y el sentido de pertenencia en Bogotá, donde el Dane registra más de dos millones de habitantes con raíces boyacenses y campesinas - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La llegada del Festival Carranguero de Bogotá amplía la diversidad de la agenda cultural capitalina, en la que convergen expresiones populares como la salsa, el vallenato, el rock y el hip hop. Con este nuevo espacio, el Cabildo reafirmó su compromiso con la protección del patrimonio cultural y la generación de oportunidades de bienestar, integración y reconocimiento para las comunidades rurales y campesinas.

Para los concejales promotores, la aprobación del festival representa un paso decisivo hacia una Bogotá más incluyente, diversa y orgullosa de sus raíces. “Queremos que las nuevas generaciones conozcan y valoren un legado que habla de trabajo, solidaridad y amor por la tierra. La carranga llegó para quedarse en la agenda cultural de la ciudad”, concluyó Saavedra.

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Así, el Festival Carranguero de Bogotá se perfila como un homenaje permanente a la vida campesina y a la riqueza cultural de Colombia, abriendo un espacio de encuentro, celebración y aprendizaje para toda la ciudadanía.