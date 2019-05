—Tenía muy claro la historia que quería contar, basada en elementos autobiográficos. Soy fiel a las experiencias personales, pero no para armar la novela. El "yo narrador" no es un "yo protagonista". Lo que le pasa a la narradora no es la importante; es un "yo observador", un "yo cronista" que está intentando hacer un retrato a partir de dos grandes tabúes familiares. Tabúes que me sirven para hablar de los grandes silencios que surgen en momentos de crisis. Uno de los silencios es el de la corrupción, que ya es sistémica. No estoy hablando de los grandes políticos ni los grandes empresarios sino de las corruptelas cotidianas y domésticas. Del mismo modo, la enfermedad mental como otro silencio. De eso se habla poco porque es un tema que "mejor no tocarlo, mejor no sacarlo a la luz". Me di cuenta que podía hablar de los silencios para ahondar en la crisis. Yo creo que el silencio es una especie de carcoma, de termita que está devorando los cimientos, en el caso de lo social, la democracia, y en el caso de lo familiar, la familia misma. El problema es que si no hablas del tema se termina convirtiendo en un fantasma, en algo mucho más grande. Lo importante no era hablar de mí y de mi familia sino del momento que estamos viviendo. Construí el libro a partir de los silencios, como el jenga, el juego japonés en el que vas retirando piezas para ver hasta qué punto se aguanta.