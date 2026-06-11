Edinson Cavani volvió a ser intervenido quirúrgicamente: los motivos y cuándo volvería a jugar en Boca

Cavani se sometió a una termolesión por radiofrecuencia, un procedimiento ambulatorio que desactiva los nervios que transmiten la sensación de dolor

Edinson Cavani se sometió a una intervención en su columna vertebral y el procedimiento resultó exitoso. El delantero uruguayo de Boca Juniors ya se recupera en su casa tras pasar de forma ambulatoria por una clínica del barrio porteño de Belgrano, con una perspectiva de retorno al trabajo diferenciado estimada en pocos días y un regreso a las canchas que podría concretarse entre un mes y medio y dos meses.

El procedimiento al que recurrió Cavani fue una termolesión por radiofrecuencia, una técnica que aplica calor de forma precisa sobre los nervios que transmiten la sensación de dolor para desactivarlos. Lejos de una cirugía tradicional, se trató de una intervención ambulatoria y poco invasiva que, según detalló el periodista Ezequiel Sosa, “fue sencilla y muy poco invasiva”. La decisión de pasar por el quirófano llegó después de que dos bloqueos realizados de forma casi consecutiva durante el último semestre no dieran los resultados esperados: calmar los dolores para permitirle volver a competir.

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La lesión lumbar que arrastra el Matador tiene su origen en la fractura de una vértebra que sufrió en febrero de 2025, durante un partido ante Huracán. Desde entonces, la molestia se volvió crónica y condicionó por completo su participación deportiva.

El delantero disputó apenas dos partidos en los últimos cinco meses y acumula 18 encuentros consecutivos sin minutos. Sus últimas apariciones fueron en la Bombonera ante Platense y Racing.

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Con la operación resuelta, el foco está puesto ahora en la recuperación. En los próximos días Cavani podrá retomar el movimiento de forma diferenciada. El cronograma previsto indica que, tal vez no con el reinicio del trabajo bajo las órdenes del Vasco Arruabarrena —cuya asunción está prevista en aproximadamente una semana—, pero sí unos días después, el uruguayo podría comenzar con ejercicios de gimnasio. A partir de ahí, la idea es sumar instancias de a poco hasta reintegrarse al grupo, lo que se estima en un plazo de entre un mes y medio y dos meses.

El delantero uruguayo acumuló 18 partidos consecutivos sin minutos antes de tomar la decisión de operarse

Más allá del parte médico, el propio jugador se siente en condiciones. Su estado físico general lo percibe de la mejor manera: se siente con fuerza y con aptitud para seguir intentando, y no tiene intención de ceder ante esta situación que se extendió por más de un año. Esa obsesión por volver a jugar fue la que, en última instancia, lo llevó a tomar la decisión de operarse y cortar de raíz con el problema.

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El director deportivo de Boca, Marcelo Delgado, había explicado la situación semanas atrás: “Se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, más allá de que tenía una hernia de disco o el disco le estaba apretando el nervio y, bueno, tenía problemas ahí, así que le tuvieron que hacer dos bloqueos. Esperemos que se recupere pronto porque es un jugador muy importante para nosotros”, dijo el dirigente.

La última referencia pública del ahora ex entrenador Claudio Úbeda fue después de una victoria ante Instituto de Córdoba, en marzo pasado: “Está en el Predio como siempre y en una etapa de rehabilitación que viene avanzando de a poco. Todavía no se integró de manera completa para que realice trabajos normales. Una vez que esté en condiciones 100% físicas y técnicas completas, ahí sabremos cuándo lo vamos a poder usar”.

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Cavani llegó a Boca a mediados de 2023 y, hasta la incorporación de Leandro Paredes, fue capitán del plantel. Su falta de participación en los partidos oficiales redujo su peso dentro del grupo.

El club incorporó en el pasado mercado de pases al paraguayo Adam Bareiro como una de las principales opciones en ataque junto a Miguel Merentiel, una movida que reflejó la incertidumbre sobre la disponibilidad del uruguayo. Ahora, con la intervención realizada y una hoja de ruta trazada, el regreso de Cavani a las canchas depende del proceso de recuperación que acaba de comenzar.

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