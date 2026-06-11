La República Dominicana lanza seguros paramétricos para hogares de Supérate

La República Dominicana presentó el proyecto Seguros Paramétricos para hogares Supérate y cubrirá inicialmente a 3.030 familias vulnerables de Puerto Plata y Santo Domingo Norte. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La República Dominicana presentó el proyecto Seguros Paramétricos para hogares Supérate, una iniciativa que cubrirá inicialmente a 3.030 familias vulnerables de Puerto Plata y Santo Domingo Norte frente a fuertes lluvias y huracanes, y que, según la información oficial del lanzamiento, convierte al país en el primero de América Latina en incorporar este modelo a una estrategia de protección social adaptativa.

El plan piloto está dirigido a hogares vulnerables de dos territorios expuestos a eventos climáticos y será gratuito para los beneficiarios. El proyecto está financiado en 100 % con recursos internacionales, según la presentación oficial.

La iniciativa fue presentada por la Dirección de Desarrollo Social Supérate junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Durante el acto, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, afirmó que el país avanza hacia un esquema de protección social más preventivo y humano.

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Jiménez definió el alcance del instrumento con estas palabras: “Este seguro representa una capa de protección adicional para los hogares que están más expuestos a los efectos de eventos climáticos. Su valor está en la rapidez y en la oportunidad de convertir la respuesta del Estado en apoyo concreto cuando las familias más lo necesitan”.

El seguro se activa cuando la lluvia o el huracán superan umbrales definidos

El mecanismo previsto es paramétrico: los pagos se activan automáticamente cuando las lluvias excesivas o los vientos fuertes alcanzan niveles predefinidos.

Desde el inicio de la póliza se establece un nivel de riesgo, y si las precipitaciones o la categoría del huracán superan ese umbral, el seguro entra en vigor sin que las familias deban asumir costo alguno, según la explicación oficial del proyecto.

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El proyecto Seguros Paramétricos para hogares Supérate será gratuito para los beneficiarios y cuenta con financiamiento internacional del 100 %. (Imagen de cortesía)

La lógica del instrumento también define el monto potencial del apoyo. Cuanto mayor sea el evento climático asociado a lluvias intensas o huracanes, mayor puede ser el pago recibido por los hogares cubiertos.

La implementación del mecanismo de aseguramiento todavía depende de procesos y autorizaciones regulatorias. En ese marco, la participación de la Superintendencia de Seguros y de Seguros Reservas, según la información oficial, fortalece el componente asegurador y sienta las bases para una futura normativa nacional sobre seguros paramétricos.

El superintendente de Seguros, Julio César Valentín, sostuvo durante la presentación que el plan piloto tiene relevancia para el país porque está enfocado en las necesidades de los sectores más vulnerables y en reforzar su capacidad de respuesta ante situaciones adversas.

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El proyecto forma parte de una alianza público-privada con apoyo alemán

La iniciativa se enmarca en el Programa del Acuerdo Tripartito, una alianza público-privada entre Supérate, el PNUD y el Insurance Development Forum, con financiamiento del Gobierno alemán por medio del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania y a través del InsuResilience Solutions Fund. De acuerdo con la presentación oficial, el objetivo de ese esquema es fortalecer la resiliencia de los países en desarrollo frente a los riesgos climáticos.

El PNUD atribuyó el avance del piloto al acompañamiento técnico brindado para su diseño y ejecución. La directora regional del organismo para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, sostuvo que, al integrar seguros paramétricos en su sistema de protección social, “la República Dominicana está impulsando un enfoque innovador para avanzar hacia un desarrollo humano resiliente, protegiendo los logros alcanzados y ampliando la capacidad de las personas para resistir y recuperarse de los choques climáticos”.

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Supérate y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzaron la iniciativa como parte de una estrategia de protección social adaptativa en la República Dominicana. (Imagen de cortesía)

La embajadora de Alemania en el país, Maike Friedrichsen, señaló que la República Dominicana, como otros países del Caribe y de América Latina, siente cada vez con más intensidad los efectos del cambio climático. También afirmó que “este proyecto piloto constituye un paso importante en la dirección de construir sistemas de protección más sólidos, sostenibles y resilientes”.

El proyecto también incorpora al consorcio internacional Insurance Development Forum, integrado por Guy Carpenter México, AXA Climate, Blue Marble y CelsiusPro. Según la información oficial, ese grupo aportó el conocimiento especializado necesario para ejecutar la iniciativa.

La presentación oficial vincula este instrumento con la protección social adaptativa, definida allí como un enfoque de política pública orientado a fortalecer la resiliencia de los hogares más vulnerables. Su finalidad es prepararlos, ayudarlos a enfrentar crisis como el cambio climático y permitirles adaptarse para evitar que caigan en la pobreza extrema.

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