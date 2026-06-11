Aumenta la tensión en Medio Oriente: Irán atacó bases de EEUU en Kuwait y Baréin tras los nuevos bombardeos de Washington

Iranian missiles fly in the sky, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, as seen from Jerusalem, April 8, 2026. REUTERS/Ronen Zvulun

El régimen de Irán lanzó ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin después de que Washington completara una nueva oleada de bombardeos sobre territorio iraní, en una escalada que amplió el conflicto en Medio Oriente y elevó la tensión en torno al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó este jueves que sus fuerzas atacaron objetivos militares estadounidenses en ambos países como respuesta a las operaciones ordenadas por Washington.

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“Durante dos oleadas de operaciones, dieciocho objetivos importantes pertenecientes al Ejército de Estados Unidos en las bases aéreas Ali y Ahmad fueron alcanzados”, señaló la Guardia Revolucionaria en una declaración difundida por la agencia estatal iraní IRNA.

El comunicado agregó que las fuerzas iraníes también “alcanzaron y destruyeron las bases aéreas Sheikh Isa”, ubicadas en Baréin.

Previamente, medios iraníes habían informado sobre ataques contra instalaciones vinculadas a la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin. Según esos reportes, los objetivos incluyeron antenas de comunicaciones y radares asociados al sistema de defensa antimisiles Patriot.

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La ofensiva iraní llegó horas después de que Estados Unidos anunciara una nueva serie de ataques contra objetivos en territorio iraní.

Las fuerzas de CENTCOM lanzaron ataques contra capacidades de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación y sitios de defensa aérea en todo Irán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó que las operaciones tuvieron como objetivo neutralizar amenazas contra fuerzas estadounidenses y embarcaciones comerciales que navegan en la región.

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“Miembros del Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos realizaron disparos de precisión contra objetivos iraníes que suponían una amenaza para las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales”, indicó el mando militar en la red social X.

En un mensaje previo, el CENTCOM justificó las acciones bajo el argumento de la “legítima defensa”.

La nueva ronda de hostilidades se produjo después de que medios iraníes reportaran explosiones en la costa sur del país, cerca del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de hidrocarburos. En esa misma zona, las fuerzas estadounidenses habían atacado el martes instalaciones de defensa aérea, radares y otras infraestructuras militares iraníes.

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Tras los bombardeos estadounidenses, las autoridades iraníes anunciaron un endurecimiento de su postura en Ormuz.

El ejército iraní declaró que atacará cualquier embarcación que atraviese el estrecho y sostuvo que la ruta marítima quedó “completamente cerrada a cualquier tipo de barco, incluidos los petroleros y los buques mercantes”. La Armada iraní aseguró además que “dos buques que intentaban cruzar ilegalmente” la zona fueron “atacados”.

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La nueva ronda de hostilidades se produjo después de que medios iraníes reportaran explosiones en la costa sur del país, cerca del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de hidrocarburos (REUTERS)

Washington rechazó esa versión y sostuvo que el tráfico marítimo continúa activo. “REALIDAD: Los buques comerciales continúan transitando por el estrecho esta noche”, afirmó el mando estadounidense.

La confrontación también alcanzó a otros países de la región el miércoles. Irán reivindicó ataques nocturnos contra una base estadounidense en Jordania, mientras que las autoridades jordanas informaron la destrucción de cinco misiles que se dirigían hacia una instalación militar de Estados Unidos.

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En Kuwait, el ejército declaró que enfrentó “objetivos aéreos hostiles”, aunque no precisó su origen. Por su parte, Baréin informó que interceptó varios ataques dirigidos contra su territorio.

La actual escalada tiene como antecedente inmediato el derribo de un helicóptero estadounidense ocurrido el lunes cerca del estrecho de Ormuz, un incidente que Washington atribuyó a Teherán y que desencadenó las posteriores represalias militares.

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El presidente estadounidense Donald Trump (REUTERS)

En medio de la crisis, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que altos funcionarios iraníes intentaron comunicarse con él para solicitar el fin de los bombardeos. “Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles”, declaró Trump ante periodistas en el Despacho Oval al referirse a las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.

La afirmación del mandatario sobre supuestos contactos telefónicos fue rechazada por la Guardia Revolucionaria iraní.

(Con información de AFP)