-¡Por supuesto que los chicos tienen nombre! Cada persona tiene un nombre. No hay que confundir lo que se expresa con aquello que es. En la literatura se trata precisamente de aquello que está ahí pero no tiene ningún nombre. Ninguna etiqueta, ningún manual de instrucciones, ningún ícono. Aquello que se sustrae o se esconde a primera vista, a la mirada rápida, al breve arrebato. ¿Por qué, podría preguntarse en cambio, no se mencionan los nombres de los hijos y del perro, lo mismo que el de la narradora? Lo de "nombrar por su nombre" es un asunto bíblico, como aparece en Isaías 43: "Te he llamado por tu nombre, mío eres tú." Es un acto casi agresivo. Lo que me pareció interesante al escribir fue ponerle nombres a los hombres, "nombres artísticos". Es la narradora la que los crea, podría decir que "el hombre" en sí no existe. Recién cuando es nombrado, cuando se lo ve y se lo describe, cuando representa algo a ojos de la mujer (narradora), empieza su existencia. Con los hijos y el perro, en cambio, la narradora está unida por el amor más hermoso y completo. No es necesario mencionarlos todo el tiempo por su nombre ni darles otro para crearlos.