Honduras

Fuerzas Armadas de Honduras activan plan de emergencia ante lluvias provocadas por la tormenta tropical Cristina

Las Fuerzas Armadas de Honduras reforzaron la vigilancia en zonas vulnerables y se prepara para apoyar evacuaciones, rescates y asistencia humanitaria en coordinación con Copeco y demás organismos de emergencia.

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Las Fuerzas Armadas activaron el Plan Auxilio XXI ante los efectos de la tormenta tropical Cristina. (FOTO: FF.AA Honduras)
Las Fuerzas Armadas activaron el Plan Auxilio XXI ante los efectos de la tormenta tropical Cristina. (FOTO: FF.AA Honduras)

Las Fuerzas Armadas de Honduras anunciaron la activación inmediata de sus protocolos de prevención, vigilancia y asistencia humanitaria ante los efectos asociados a la tormenta tropical Cristina, fenómeno que continúa generando lluvias, incremento del oleaje y condiciones climáticas inestables en diferentes regiones del país.

La medida fue adoptada como parte de las acciones preventivas impulsadas por el Gobierno y los organismos de respuesta ante emergencias con el objetivo de proteger a la población hondureña durante la presente temporada lluviosa.

A través de un comunicado oficial, la institución confirmó la activación integral del Plan Auxilio XXI, un mecanismo diseñado para fortalecer la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas frente a desastres naturales, inundaciones, deslizamientos y otras situaciones de emergencia que puedan poner en riesgo la vida de la población.

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Las autoridades militares informaron que todas las unidades desplegadas a nivel nacional se encuentran en estado de apresto operativo, incluyendo el Batallón Humanitario y de Rescate (BHR), considerado una de las principales fuerzas de apoyo en labores de emergencia y atención a la ciudadanía.

El Batallón Humanitario y de Rescate permanece en apresto para atender emergencias. (FOTO: FF.AA Honduras)
El Batallón Humanitario y de Rescate permanece en apresto para atender emergencias. (FOTO: FF.AA Honduras)

Según detallaron, los equipos militares trabajan en coordinación permanente con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y demás instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, con el propósito de garantizar una respuesta rápida y efectiva en caso de que las condiciones climáticas provoquen afectaciones en distintas comunidades.

Vigilancia en zonas vulnerables

Como parte de las acciones preventivas, las Fuerzas Armadas mantienen monitoreo constante en ríos, quebradas y sectores identificados como vulnerables a inundaciones y deslizamientos.

La vigilancia se concentra especialmente en la zona sur del país, donde las lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina han provocado incremento del oleaje, inundaciones costeras y condiciones de riesgo para comunidades cercanas al Golfo de Fonseca.

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Las autoridades señalaron que el personal militar se mantiene preparado para actuar de forma inmediata ante cualquier emergencia que requiera evacuaciones preventivas o asistencia a pobladores afectados.

Asimismo, se han fortalecido los mecanismos de comunicación y coordinación entre las distintas regiones militares para garantizar una respuesta eficiente en caso de presentarse eventos climáticos severos.

Las acciones se desarrollan en coordinación con Copeco y organismos de emergencia. (FOTO: FF.AA Honduras)
Las acciones se desarrollan en coordinación con Copeco y organismos de emergencia. (FOTO: FF.AA Honduras)

Preparados para evacuaciones y rescates

El comunicado oficial destaca que las Fuerzas Armadas cuentan con personal, equipo y recursos logísticos disponibles para apoyar labores de evacuación, búsqueda y rescate en comunidades afectadas por lluvias o inundaciones.

Además, las unidades militares podrán colaborar en la distribución de ayuda humanitaria, transporte de suministros, habilitación de rutas de acceso y asistencia a personas que requieran apoyo durante la emergencia.

Las autoridades indicaron que estas capacidades forman parte del Plan Auxilio XXI, una estrategia que ha sido utilizada durante años para apoyar las operaciones de respuesta ante fenómenos naturales que impactan al territorio hondureño.

La institución recordó que la prevención continúa siendo fundamental para reducir riesgos y evitar pérdidas humanas durante la temporada ciclónica.

Llamado a la población

Las Fuerzas Armadas hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y seguir todas las recomendaciones emitidas por Copeco y los organismos de protección civil.

Entre las principales medidas recomendadas se encuentra evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse alejados de zonas propensas a deslizamientos y atender cualquier instrucción de evacuación emitida por las autoridades.

También se pidió a las familias preparar planes de emergencia, identificar rutas seguras y mantenerse atentas a los boletines meteorológicos.

Cristina sigue generando lluvias

Aunque la tormenta tropical Cristina se ha debilitado gradualmente en las últimas horas, las autoridades meteorológicas advierten que sus remanentes continuarán generando lluvias y condiciones inestables en varias regiones del país.

Los organismos de emergencia mantienen vigilancia permanente debido a que las precipitaciones podrían provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

Militares mantienen vigilancia en ríos y zonas vulnerables a inundaciones. (FOTO: FF.AA Honduras)
Militares mantienen vigilancia en ríos y zonas vulnerables a inundaciones. (FOTO: FF.AA Honduras)

Ante este panorama, las Fuerzas Armadas reiteraron su compromiso de continuar apoyando todas las acciones destinadas a proteger la vida y los bienes de la población hondureña.

La institución aseguró que sus unidades permanecerán en estado de alerta mientras persistan las condiciones climáticas adversas y continuarán trabajando de forma coordinada con las demás entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos para atender cualquier emergencia que pueda presentarse en el territorio nacional.

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