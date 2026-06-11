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Un micrófono abierto generó una inesperada polémica con la máxima figura de Corea del Sur, a horas de su debut en el Mundial

Sin advertir que estaban siendo grabados, periodistas lanzaron críticas al capitán Heung-min Son de la selección asiática en la previa del estreno ante República Checa en Guadalajara por la Copa del Mundo

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Los reporteros cuestionaron al delantero de Corea del Sur por no haber hecho el servicio militar

A horas del debut de Corea del Sur en el Mundial 2026, un episodio inesperado desató la polémica en torno a Heung-min Son. Un micrófono abierto registró a dos periodistas del país asiático en plena práctica lanzando críticas hacia el capitán y máxima figura de la selección, por su paso reducido por el servicio militar.

El hecho tuvo lugar en la previa del estreno ante la República Checa en Guadalajara. Según los medios mexicanos, los reporteros pensaron que el micrófono estaba apagado y comenzaron a comentar mientras observaban al delantero durante los entrenamientos.

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Las frases que se escucharon apuntaron directamente al historial militar del atacante: “¿Solo porque es el capitán corre como si fuera el líder de un pelotón militar?” y “Corre como si estuviera en el servicio militar, ¿es por ser el capitán? Y eso que ni siquiera hizo el servicio militar completo…”.

La escena desató una reacción inmediata en redes sociales y en el entorno del equipo. La prensa local reportó que, tras la filtración, el encargado de la comunicación de la delegación surcoreana reunió a los periodistas coreanos al cabo de una conferencia y les llamó la atención por la situación, generando momentos de tensión en la concentración.

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El episodio se viralizó en pocas horas y reavivó la controversia que en su momento se generó en Corea del Sur sobre la exención de Heung-min Son del servicio militar obligatorio.

Heung-min Son se prepara para disputar su cuarto Mundial (Reuters/Paul Childs)
Heung-min Son se prepara para disputar su cuarto Mundial (Reuters/Paul Childs)

El futbolista de 33 años recibió una exención especial después de obtener la medalla de oro con la selección nacional en los Juegos Asiáticos de 2018.

De acuerdo a la legislación surcoreana, los deportistas que logran ciertos éxitos internacionales quedan liberados del servicio militar tradicional, que dura casi dos años para la mayoría de los hombres. En cambio, Son completó solo un entrenamiento básico de tres semanas con las fuerzas armadas en 2020.

Durante ese periodo, el actual jugador de los Los Angeles FC se integró a un campamento de la Infantería de Marina en la isla de Jeju, en un contexto marcado por la suspensión de la Premier League por la pandemia del COVID-19. Rápidamente, circularon sus imágenes marchando con uniforme camuflado y fusil.

En esa ocasión, compartió su experiencia: “No podría decir todo lo que he hecho pero lo he disfrutado. Han sido tres semanas duras. Una buena experiencia”. También relató que convivió con otros nueve jóvenes en una misma habitación y que el tiempo de instrucción sirvió para fortalecer lazos con el grupo, al igual que para mantenerse en forma durante la pausa del fútbol.

Tras cumplir con la instrucción militar, regresó a los entrenamientos en el Tottenham Hotspur.

Son Heung-min
Son, con casco a prueba de balas, en uno de los campamentos en Corea del Sur durante 2020 (Park Ji-ho/Yonhap via AP)

Aquella situación que reflejó el contraste con miles de jóvenes surcoreanos que cumplen el servicio completo, se reavivó justo cuando la selección asiática encara el inicio de una nueva Copa del Mundo.

Corea del Sur integra el Grupo A y, como se dijo, debuta este jueves ante la República Checa en el estadio Akron de Guadalajara. El equipo dirigido por Hong Myung-bo llega con la ilusión de hacer un buen papel, impulsado por la experiencia y el juego de su capitán y otras figuras como Kang-in Lee y Kim Min-jae, quienes visten las camisetas del Paris Saint Germain y Bayern Múnich, respectivamente.

En la previa, el entrenador recordó el histórico cuarto puesto logrado en 2002 y subrayó que el objetivo es buscar el liderato del grupo, a pesar de la condición de favorito de México.

Heung-min Son, por su parte, destacó la madurez y preparación de sus compañeros para el torneo.

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