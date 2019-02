Para el escritor Federico Andahazi "el Estado tiene mucho que darle a la Cultura y a su industria y, a la vez, la Cultura tiene que darle mucho al Estado": "No tiene que ver con posiciones dogmáticas, ni por el estatismo, ni por el liberalismo. Es un tema mucho más profundo y los nexos entre la cultura y el Estado son muy sólidos y tienen una gran historia. Ahora están cambiando los formatos, por primera vez en muchísimo tiempo, estamos asistiendo al equivalente del invento de Gutenberg. Entonces, claro, toda la industria cultural queda tambaleando y todavía no se sabe muy bien cuál va a ser el curso que va a tomar esto. Todas las librerías están en crisis, acá y en todo el mundo. Esto no es algo que se resuelva por vía de la industria, de los privados, ni exclusivamente por el lado del Estado. Así como la imprenta estuvo presente y fue el nexo entre el Estado y la Cultura, me parece que ahora el Estado también tiene que intervenir en el pasaje entre un formato y otro. El libro tal como lo conocemos, no sé cuánto tiempo va a durar".