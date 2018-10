El mapa del mercado editorial cuenta con muchos actores. Además de los editores, los autores y los lectores, están los libreros. Hoy, muy afectadas, se empiezan a ver los cierres. "Aproximadamente hay unas 50 librerías cerradas desde 2015 en adelante. Aunque en el interior no tenemos tantos datos. Nosotros, como otros productores de otros rubros, vivimos para el mercado interno: el consumidor argentino. Y hoy los argentinos no tienen un mango. Esto amenaza a convertirse en una situación permanente, y no algo temporario. Hoy, todo el mundo, más allá de sus apetencias políticas, se está convenciendo que esto nos lleva a la ruina", dice Leder Kremer, y agrega: "Las librerías que mejor ubicadas han reducido sus ventas, pero las que no tienen esa cualidad la están pasando mucho peor. Para tener las ventas del 2013, 2014, en estos diez primeros meses de 2018 debería haberse vendido el 60% más. Y ahí juega también las altas tarifas que hay hoy".