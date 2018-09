Por estos días Kokoro está cumpliendo un año de vida y está llena de ideas. Mantiene una política de "precios sororos" para "impulsar y visibilizar el catálogo de género y diversidad que es la marca de Kokoro", asegura. "Hay descuentos especiales en material recomendado semanalmente. Los amigos de la casa tienen cuenta corriente y nos transfieren cuando cobran. Además, hacemos muchas promociones y alianzas con otras comunidades. En el caso de Futurock, los socios de la Comunidad Futu tienen 15% de descuento en sus compras acá. Otras claves a la hora de no fundirnos: pagar un alquiler no usurario, no tener empleados a cargo, reducir la estructura a lo mínimo. Kokoro es anfitriona de varios talleres y este año no cobramos un porcentaje por el uso del espacio, pero el año próximo sí lo haremos".