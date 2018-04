"Hablamos siempre de la producción en la primera tirada, no tenemos registro de reimpresión", aclara la licenciada Diana Segovia, gerente de la CAP, en diálogo con Infobae Cultura acentuando las limitaciones: quizás son los menos, pero en el caso de que un libro supere las expectativas de venta y se mande a reimprimir en el mismo año, al no cambiar el ISBN, no hay registro de nuevos títulos.