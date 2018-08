No sabían ni como me llamaba. Mi primer recuerdo es que cuando llegué a la agencia, Cuarterolo, que era un tipo muy circunspecto me arrancó la cámara y me dijo: "¿Qué hiciste pibe?" Yo le dije: "¡Tomé fotos!". "¿Pero que tenés?", me preguntó y se puso a revelar el rollo. Los demás fotógrafos se miraban como diciendo: "Si tenés algo él se va a encargar de arruinarlo, porque hace mucho que no revela un rollo". Bueno, se puso a revelarlo, y cuando salió del cuarto oscuro y los negativos estuvieron bien, los editores se pusieron a trabajar sobre ellos. Y no me prestaron más atención.