Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Varias personas en un parque, a 17 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino / Europa Press)

El cobro de las pensiones en España durante mayo ha generado expectación entre los más de diez millones de pensionistas que aguardan la llegada de su prestación mensual. Si bien la Seguridad Social mantiene su calendario habitual para los pagos, gran parte de los bancos aplican de forma regular un adelanto de los ingresos utilizando sus propios fondos. Este anticipo responde a una política comercial que busca facilitar a los pensionistas el acceso a su dinero antes de que finalice el mes.

El abono correspondiente a mayo se ha pautado para realizarse entre el 21 y el 25 de este mes, fechas que pueden variar ligeramente de una entidad bancaria a otra. La paga extraordinaria no se incluye en este periodo, ya que se distribuye únicamente en junio y en noviembre, coincidiendo con las vacaciones de verano y Navidad.

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A pesar de que de forma oficial el calendario de la Seguridad Social establece que las pensiones se abonan entre el día 1 y el 4 de cada mes a mes vencido, los principales bancos del país como Santander, BBVA, CaixaBank, Unicaja, Banco Sabadell, ING, Bankinter, Abanca e Ibercaja han optado por anticipar estos ingresos a partir del día 21. Mediante este adelanto, los bancos asumen el pago utilizando sus propios recursos.

El proceso se inicia cuando la Seguridad Social facilita a las entidades toda la información referente a los beneficiarios y los importes a abonar. Esta transferencia se lleva a cabo desde una cuenta única gestionada por la Tesorería General del organismo público, lo que permite a los bancos determinar si adelantan el pago o se ajustan al calendario oficial.

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Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, afirma que el sueldo que cobran los jóvenes es menor que las pensiones que reciben los jubilados, por lo que considera necesario llevar a cabo medidas que reduzcan esa desigualdad.

Qué día abona la pensión cada banco

Durante este mes, el ingreso de la pensión queda fijado por cada banco con las siguientes fechas: Santander, BBVA, Banco Sabadell, Ibercaja, Abanca e ING han optado por abonar a sus clientes el lunes 25 de mayo. CaixaBank anticipa el ingreso al domingo 24 de mayo, mientras que Bankinter y Unicaja han preferido hacerlo el viernes 22.

Laboral Kutxa, por su parte, también ha señalado el lunes 25 para el abono. No obstante, si bien muchas personas suelen percibir el ingreso con antelación, la fecha exacta puede estar sujeta a pequeñas modificaciones, según la política de cada banco y la existencia de posibles festivos o fines de semana.

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En cuanto al pago oficial de la Seguridad Social, este se produce siempre a mes vencido, habitualmente durante los primeros días del mes siguiente, entre el 1 y el 4. Esta periodicidad afecta en especial a quienes gestionan pensiones contributivas de jubilación, viudedad, incapacidad permanente u orfandad, dependientes directamente del organismo estatal.

Además, no todas las pensiones siguen el mismo procedimiento ni calendario. Las contributivas, gestionadas por la Seguridad Social, mantienen las fechas oficiales ya mencionadas. Por su parte, las pensiones no contributivas están gestionadas por los servicios sociales de las comunidades autónomas, lo que puede introducir pequeñas diferencias en las fechas del abono según el territorio.

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Otro caso lo constituyen las Clases Pasivas, que engloban a funcionarios del Estado y cuyos pagos dependen de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, institución que aplica su propio calendario, si bien habitualmente coincide con el resto de pensiones. A este escenario se añaden las pensiones complementarias o aquellas procedentes del extranjero, sometidas a sus respectivas programaciones de pago.