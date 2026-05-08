Cultura

Chile en la Feria del Libro: 10 títulos imprescindibles para descubrir la literatura del país trasandino

De la potencia de la narrativa contemporánea a los tesoros de las editoriales independientes, el stand 1707 del Pabellón Amarillo ofrece obras que definen el presente de las letras chilenas

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10 libros del stand de Chile en la Feria del Libro
Chile en la Feria del Libro: 10 títulos imprescindibles para descubrir la literatura del país trasandino

La literatura chilena vuelve a ser protagonista en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026. Bajo el lema “El Año de la Mitología en Chile: eco de las palabras compartidas”, el país trasandino despliega un catálogo que cruza fronteras, desde la potencia de su poesía histórica hasta las nuevas narrativas independientes. Si estás buscando sumergirte en estas historias, podés visitar el Stand de Chile (número 1707), ubicado estratégicamente en el corazón del Pabellón Amarillo.

Este espacio, organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto a ProChile y la DIRAC, no solo funciona como librería, sino también como un punto de encuentro cultural donde conviven más de 40 editoriales. A continuación, seleccionamos 10 libros imprescindibles que podés encontrar en sus estanterías este año: títulos que van desde el ensayo y la novela hasta la ilustración, ideales para descubrir la riqueza actual de las letras chilenas.

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La nueva novela – Juan Luis Martínez (Ediciones PUCV)

Un hito absoluto de la poesía chilena, de uno de los autores vanguardistas claves del Cono Sur. Una vanguardia de un hombre solo saludada con alegría por poetas como Enrique Lihn.

10 libros del stand de Chile en la Feria del Libro

Indisciplinas de la mirada – Andrea Soto Calderón (Kikuyo)

Indisciplinas de la mirada es un libro-imagen, una secuencia de potencias visuales y textuales que intervienen sobre nuestro modelo perceptivo. Este dispositivo editorial responde preguntas a través del diálogo como estrategia conceptual e inventiva. Un libro como acto de co-creación entre autora y editorial.

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Indisciplinas de la mirada se deshace en gestos que convocan la mirada como una incógnita que cohabita con la incertidumbre. El mirar entendido como una relación que deserta de un saber a priori para hacerle un lugar a un acontecer del desconocimiento, que nos implica en una experiencia de un pensar sensible. Un pensar, inervado de un espectro de afectos que no se alinean ni distribuyen de forma unívoca, como esa imagen herida del cigarrillo, como esa imagen pasatiempo de las charcas.

Podríamos decir que este libro es la insistencia de un pensar háptico que involucra la mirada y el tacto en su experiencia carnal con las imágenes, ya no bajo el monopolio del sentido del ojo, sino en “una relación multidireccional e intensificada que se instaura en el pliegue entre mirar y tocar”.

10 libros del stand de Chile en la Feria del Libro

Marciano – Nona Fernández (Random)

Esta novela no la protagonizan seres extraterrestres sino Mauricio Hernández Norambuena, que podría ser descrito, parafraseando a Bolaño, como uno de los últimos revolucionarios de las guerras floridas latinoamericanas. Marciano extrema la apuesta de Nona Fernández, que ha cruzado audazmente la memoria y la imaginación para entender la historia reciente de Chile, sumergiéndose en zonas que parecen salirse de los límites terrenales, en las que espacio y tiempo no son tan claros.

La narradora visita a Hernández en la cárcel donde cumple una larga condena para hacerle preguntas, convocando en un notable tejido de voces a varios personajes a fin de entender cómo fue su historia: la de alguien que, mientras cultivaba amores y amistades inextinguibles, agitó la resistencia a la dictadura, estuvo fusil en mano en el atentado a Pinochet y luego, ya en democracia, derivó en ilusiones perdidas, muertes, prisiones y fugas.

10 libros del stand de Chile en la Feria del Libro

La doncella aguja – Marina Closs (Laurel)

Este libro reúne los primeros cuentos que publicó Marina Closs. Hadas, bichos, animales, la naturaleza, terror y espanto… Una buena forma de entrar al mundo enrarecido y fantástico de la autora o, para quienes ya la conocen, una oportunidad de leer sus textos tempranos.

10 libros del stand de Chile en la Feria del Libro

La hermandad de la casa grande – Eduardo Pérez Arroyo (La Pollera)

Una novela negra sobre el juicio del Estado a los brujos de Chiloé. Es 1879. Al norte, Chile defiende las inversiones extranjeras en la Guerra del Pacífico. Al sur, más allá de la Araucanía ya invadida, desde una isla grande casi inexplorada se dispersan rumores de violencia, superstición y de un Estado incapaz de imponer su ley.

La élite estaría tranquila si algunos «elementos» que no están ocupados en la frontera con Perú penetraran Chiloé. Necesitan pruebas para condenar a esos delincuentes que aterrorizan a la población con viejas creencias indígenas. Se hacen llamar brujos. Se organizan como La Recta Provincia o La Hermandad de la Casa Grande. Mienten para asustar y cambian los nombres a las ciudades de la isla –Achao, Dalcahue o Quicaví–, confundiéndolas con otras: Buenos Aires, Villarrica, Salamanca.

Si fueran solo mitos, al Gobierno le bastaría con dejar olvidado ese recóndito lugar. Pero quien se hace llamar El Mayor Mentiroso del Mundo asegura haber escapado de los brujos y recorre el norte deslumbrando a los extranjeros: les habla de maleficios, monstruos y asesinatos; de las sangrientas luchas entre clanes para hacerse de un reinado en decadencia. Por esas mentiras, o para asegurar un inestable orgullo nacional, coroneles y tenientes deciden darle fin a cosas que un mortal no tiene el poder de terminar.

10 libros del stand de Chile en la Feria del Libro

Alerces. Reservorios del tiempo – Pedro Pablo Achondo Moya (Libro Verde)

Durante años, el autor ha paseado y estudiado los bosques de alerces y los que trabajan ahí. Este ensayo es una reflexión sobre el territorio, el tiempo y nuestro vínculo con ellos.

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Extrañas criaturas – Cristina Sitja Rubio y Cristóbal León (Claraboya)

Una historia sobre la naturaleza, la relación entre los humanos y los demás animales y las formas de diálogo entre especies. (Ilustrado)

10 libros del stand de Chile en la Feria del Libro

Del pueblo maldito en Chile. Las revoluciones mestizas (1820-1910) – Gabriel Salazar (LOM ediciones)

En este ensayo, Salazar recupera la historia del sujeto mestizo y popular, sistemáticamente apartado y criminalizado por las élites. A través de archivo y registros históricos el autor recorre los momentos en que estas comunidades buscaron constituirse como sujetos soberanos.

10 libros del stand de Chile en la Feria del Libro

Outside. Papeles diarios – Marguerite Duras - Prólogo de María Moreno (Banda Propia)

La novedad de la editorial Banda Propia reúne escritos periodísticos y de no ficción de Marguerite Duras sobre temas que van desde el antimilitarismo hasta Francis Bacon, pasando por perfiles y textos sobre gente común y corriente. Esta edición, además cuenta con un prólogo de María Moreno.

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Chile de la A a la Z – Camila Herrera - Ilustrado por Pola Hoffman (Azafrán Editora)

Este libro infantil es un fascinante viaje por Chile a través de las letras del abecedario. Desde la A hasta la Z, cada página revela un elemento icónico de la cultura, paisajes y naturaleza del país. Chile de la A a la Z es una manera divertida y educativa de descubrir no solo las letras, sino también la diversidad del territorio chileno. El libro está lleno de colores, sonidos, emociones y sabores que encantarán a grandes y chicos.

10 libros del stand de Chile en la Feria del Libro

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires cuesta 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

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